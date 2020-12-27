الجهراء ملهمة الشعراء

Sunday النهار

قال الشاعر هارون بن زكريا الهجري (توفي عام 300 هجرية) في قصيدة له:

هل تعرف الدار بالجهراء قاويةً

بين البحار وبين الهُضب ذي الجِـــمــم

جرّت بها الريح أذيالا تُنسّـــــفها

بحاصبٍ من تراب المؤْر مُلتــــحم

من فيض جَرْعاء جاد الغيث باطنها

نوّ الربيع ونوّ الصائـــفِ النَّجِم

***

كتب علي الربعي عنها فقال:

واحة الجهراء فيها تشفي العليل

تسحر اللي في نخلها يكشتون

منظر الاشجار والساجي الطويل

والبراقع والمزارع والعيون

مثلها ما شفت ببلادي مثيل

جنةٍ فيها العذارى يرقصون

من شروق الشمس لوقت الاصيل

والحبايب في نخلها يلتقون

بين ماضيها وحاضرها الجميل

غنت الاطيار من فوق الغصون

يا حلاة الليل فيها والمقيل

والاغاني والسوالف والفنون

***

غنّت «فيروز» عن الجهراء ذات يوم فقالت :

وفي ربى الجهراء

لو تنطق الاشياء

لانشدت قصيدة جميلة

عن الدماء تهدى

الى التراب تهدى

عن انتشاق المجد والرجولة

يوم صهيل الخيل

يقصف وجه الليل

يا قصة الكويت

***

قال فيها الشاعر بدر صفوق:

هي الجهرا..وأحس الروح تتشكل فضا عصفور

خذته آخر عزوم بالجناحين الصغـار ..وطـار

تلفت …لا الجهات اللي حوتـه تعبـره للنـور

ولا هذا المدى ارقى من شعـورٍ سكنـه وثـار

هي الجهرا ورق متقرفط بشاعر يـدور يـدور

هي احساسه / فرحه / ودمعتينٍ بالحنايا كبـار

