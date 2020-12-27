«البلدي»: فريق لحصر المعالم التاريخية والأثرية في منتزه الجهراء

Sunday النهار

أوصت ورشة العمل التي نظمتها لجنة الجهراء في المجلس البلدي بعنوان «أسباب تقاعس هيئة الزراعة والثروة السمكية عن تطوير المنتزه القومي في محافظة الجهراء» برئاسة أحمد العنزي بتشكيل فريق لفحص موقع المنتزه القومي من «الزراعة» و«البيئة» والمجلس الوطني للثقافة ومحافظة الجهراء، وذلك لحصر المعالم الأثرية والمباني التاريخية والأشجار المعمرة الموجودة به، مشددا على ضرورة رصد أي معلم تاريخي أو أثري أو ثروة زراعية معمرة للحفاظ عليها ووضع إشارات دلالية على مواقعها.

وبين العنزي انه سيتم عقد ورشة عمل لاحقا لبحث هذا الموضوع بمشاركة الجهات المعنية لتقديم تصور من «الزراعة» حول مكونات المشروع المستقبلية، كما سيتم التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون بشأن أسماء المزارع التاريخية. بدوره، شدد مقرر اللجنة حمود العنزي على ضرورة حصر كل التعديات الواقعة في مقر مشروع المنتزه في الجهراء، مضيفا انه ينبغي على الجهة الرسمية عن مشروع المنتزه وهي «الزراعة» ضرورة تطويق موقع المشروع بسور او سياج لحمايته من أي تعديات أو أضرار مستقبلية مطالبا الهيئة برصد ميزانية لتطويق الأرض المذكورة حتى يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للتنفيذ. ومن جانبه، قال د ..حسن كمال انه تمت مناقشة عدم تنفيذ المنتزه القومي في منطقة الجهراء والاستماع إلى الجهات الحكومية لبحث المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروع حتى الآن، مع العلم ان المجلس البلدي خصص الموقع منذ 20 عاما تقريبا وتسلمته الهيئة قبل عدة سنوات. وأوضح ان اللجنة سيكون لها اجتماع موسع مع جميع الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.

