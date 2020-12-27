«نيوم».. عبق التاريخ ممزوج بالمستقبل

Sunday النهار

تعد منطقة نيوم في المملكة العربية السعودية جوهرة مدفونة تسعى السلطات الى اكتشافها ونفض التراب من عليها واستغلال ما تزخر به من طبيعية خلابة ومناخ معتدل، وصحارى وشعاب مرجانية وجبال الرائعة لتكون نموذج السياحة الأكثر محاكاة للمستقبل لجذب السياح من كل العالم.

ويُعد مشروع «نيوم» المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

ويتم انشاء هذه المدينة الخلابة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد نيوم تجربة مستقبلية حيث تمزج بين عبق الماضي وروح المستقبل، ونموذجاً لسياحة الغد التي يمكن سبر أغوارها وعيش تفاصيلها اليوم.

ستحتضن نيوم واحدا من أبرز المشاريع السعودية العملاقة التي سترى النور خلال سنوات، والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونيوم منطقة اقتصادية ضخمة يكلف إنشاؤها 500 مليار دولار، تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من المرافق الترفيهية للسعوديين.

وتوصف نيوم بأنها وادي السيليكون في الشرق الأوسط، على غرار «وادي السيليكون» الأميركي والواقع في الجزء الجنوبي من خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الشمالية؛ يُعدُّ موطناً لكبريات شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك «أبل، وسيسكو، وجوجل، وإتش بي، وإنتل وأوراكل»، ويرافق اسم الوادي اليوم صناعة التكنولوجيا المتقدمة في أميركا. وعلى الرغم من وجود مراكز تكنولوجية متقدمة أخرى في أميركا وحول العالم، فإن وادي السليكون يُشكل ثلث الاستثمار الأميركي، ولايزال يمتلك هذا الوادي الريادة في مجال صناعة الابتكارات التكنولوجية المتقدمة.

وتتمتع نيوم بالمناخ الجيد بسبب الموقع الجغرافي الفريد، الذي جعل هذه المنطقة أكثر برودة من المناطق المحيطة بها، إذ تعتبر الحرارة فيها أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها، حيث تتمتع بتضاريس متنوعة ومذهلة حيث إنها تضم بشواطئ خلابة على سواحل تمتد لأكثر من 450 كيلومتراً إلى جانب العديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة، وعدداً من الجبال تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر تكتسي بعض قممها بالثلوج بفصل الشتاء مقارنةً بباقي مدن السعودية.

المزايا السياحية

وتتميز منطقة نيوم بالعديد من المزايا السياحية في مقدمتها:

التنزه على شواطئ نيوم التي تطل على خليج العقبة وساحل البحر الأحمر تمتد على أكثر من 460 كم من

? السواحل وتضم العديد من الجزر البكر.

التسلق أحد جبال شاهقة على ارتفاع يصل إلى 500 متر والاستمتاع بمنظر بانورامي لخليج العقبة والبحر الأحمر

? زيارة وادي الديسة ووادي دامة وسط مدينة نيوم الذي تحيط به الجبال والحواف الصخرية حيث تنبع المياه من الصخور على مدار العام

? تضم المنطقة ارث تاريخي كبير من خلال النقوش ثمودية ونبطية موجودة على جوانب الاودية

? قمم الجبال تغطيها الثلوج في فصل الشتاء بالإضافة إلى صحراء شاسعة وممتدة تجذب الزوار.

ملامح مشروع نيوم

? انشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم، وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع «نيوم.»

? المشروع سيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة فقط.

? المشروع يستهدف مليون ساكن، وخمسة ملايين سائح بحلول عام 2030.

? إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

? مشروع «نيوم» سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة.

? المشروع منطقة استثمار خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا.

? تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2025، ومن المتوقع إتمام المشروع خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.

? تستهدف نيوم كذلك نحو مليون ساكن بحلول عام 2030 أو بعد ذلك العام بقليل.

