فنادق العالم في رأس السنة.. بيوت أشباح

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يعاني 42 فندقا ومئات من المطاعم في الكويت الامرين جراء توقف العمل نتيجة استمرار تداعيات أزمة فيروس «كورونا» عليها وتراجع حجم الاشغال بها بنحو 95% بالمقارنة بالعام الماضي بل اكثر من 50% منها مغلقة بالضبة والمفتاح مع تراكم الالتزامات عليها نتيجة توقف العمل والاجور والايجارات.

وقد أربكت جائحة «كورونا» قطاع الضيافة في الكويت خلال هذا التوقيت والذي كان يعد من المواسم السنوية التي تبلغ نسبة الاشغال بها نحو 100 في المئة حيث بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة «كريسماس 2021» وزيادة حالات الإصابة بكورونا، شهدت إشغالات الفنادق في الديرة أعلى نسبة انخفاض منذ سنوات بل ارتفعت أعداد الفنادق والمطاعم المغلقة بسبب سياسة الغلق التي اتبعتها الدولة حاليا.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت غازي النفيسي ان الامور في قطاع الفنادق خلال عام 2020 غير طيبة وانها في اسوأ اوقاتها في ظل تداعيات كورونا.

واشار النفيسي الى انه مع الاجراءات الحكومية في الاغلاق مع ارتفاع الاصابات بمعدلات مرتفعة، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله قد تكون ضربة قاضية لأصحاب الفنادق.

وشدد النفيسي على ضرورة الالتزام حاليا بالاجراءات الاحترازية التي تأخذها الحكومة لحماية المواطنين والوافدين.

وأوضح أن العزوف من قبل الموجودين في الكويت عن الحجز في الفنادق يعود للعديد من الأسباب خاصة مع تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الفنادق ومنها غلق حمامات السباحة، ومنع إقامة الحفلات والندوات والمؤتمرات، إضافة إلى استمرار منع التجمعات والبوفيهات خلال الإفطار والغداء والعشاء، والاكتفاء من قبل الفنادق بتقديم الوجبات للمقيمين بها من خلال خدمة الغرف فقط.

وأوضح أن الأضرار لم تقتصر على قطاع الفنادق فقط، وإنما امتدت إلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى مثل قطاعات الغذاء والنقل والإنشاء والصيانة، وغيرها.

الفنادق المتضرر الأكبر

ومن جانبه رأي مدير اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت محمد ناجيا ان حجم الخسائر التي اصابت الفنادق تجاوزت 95‎%‎ بالمقارنة بايراداته في الاعوام السابقة وذلك لانه يمر حاليا بأسوأ فتراته بسبب الجائحة.

واضاف ناجيا ان الفنادق كانت من أكبر القطاعات التي تضررت من الجائحة ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى العالم كله.

وزاد ناجيا ان الارقام الخاصة لخسائر الفنادق والمطاعم حاليا مع احتفالات بداية العام لا يمكن حصرها وهي في اعلى مستوياتها حيث إن الاشغال خلال هذه الفترة في العام الماضي والاعوام السابقة كانت تصل الى 100‎‎% ولكن مع الجائحة تأثر قطاع الضيافة بالكامل.

واشار ناجيا الى ان خسائر الفنادق وقطاع الضيافة لا تتوقف عند ذلك بسبب ان هذا التوقيت من كل عام كان يعد موسما للسياحة الخليجية من الدول المجاورة الذين كانوا يفضلون زيارة الكويت في هذا الوقت للاستمتاع بالاجواء التي كانت تعدها الفنادق للاحتفال برأس السنة.

تحذيرات الصحة العالمية

كما سببت تحذيرات منظمة الصحة العالمية والتى أكدت فيها خطورة التجمعات ودعت إلى الاكتفاء بجموع صغيرة خلال احتفالات عيد الميلاد «الكريسماس» ورأس السنة فى توجيه ضربة قاصمة لقطاع السياحة في العالم.

وأكدت المنظمة العالمية أن الاحتفال بعيد الميلاد يجب أن يكون فى جمع صغير دون لمّ شمل عائلي كبير هو بلا شك الخيار الافضل فى ظل فيروس كورونا وتأجيل الاحتفال عندما ينتهي الوباء.. فيما يستعد العالم لاسيما أوروبا والولايات المتحدة لاعلان حزم جديدة من الاجراءات الاستثنائية للفترة المقبلة تحاول الموازنة بين اجراءات السلامة العامة وعدم حرمان المواطنين من بهجة الاحتفال.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ لم يتم بيع أكثر من 962 مليون ليلة إقامة خلال الأسبوع الماضي، وهذا يزيد بنسبة 46% تقريبًا عن العام الماضي بأكمله. وبناءً على معدلات الاشغال الحالية، ستجتاز الصناعة مليار غرفة غير مباعة في عيد الميلاد، ما يعمق أزمة المالكين التي قد تتفاقم قبل أن يتمكن لقاح كورونا من إيجاد حد للجائحة.

عالم أغلق حدوده

وقد اتخذت العديد من بلدان العالم قرارات احترازية والتي عمقت من ازمة الفنادق في العالم:

بريطانيا: عدم مغادرة المنازل او استقبال زوار سواء من العائلة او خارجها في بعض المناطق ومنها لندن.

إيطاليا: اغلاق جميع أنحاء البلاد خلال معظم فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. ستخضع البلاد لقيود «المنطقة الحمراء» خلال أيام العطل الرسمية مع إغلاق المتاجر والمطاعم والبارات ولا يُسمح للإيطاليين بالسفر إلا لأسباب الضرورة.

ألمانيا : سوف يُسمح للأسرة الواحدة باستضافة ما يصل إلى أربعة من أفراد الأسرة المقربين فقط. سيتم إغلاق المتاجر غير الضرورية طوال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

النمسا : اعتبارًا من 26 ديسمبر، سيتم إغلاق المتاجر غير الضرورية وتقييد الحركة خارج المنازل.

هولندا : اغلاق عام لمدة 5 اسابيع قادمة ولن يُسمح للأسر الهولندية باستقبال أكثر من زائرين اثنين فوق سن 13 عاماً، وستغلق جميع الأماكن العامة حتى 19 يناير.

السويد: اعتباراً من 18 ديسمبر، سيتم إغلاق جميع أماكن العمل العامة غير الأساسية وإعادة فتحها في 24 يناير. ويجب أيضاً ارتداء الأقنعة خلال ساعات الذروة في وسائل النقل العام ويمكن لأربعة أشخاص فقط الاجتماع داخل المطعم.

سويسرا : اعتبارًا من 22 ديسمبر، سيتم إغلاق جميع المطاعم والبارات والأماكن الثقافية والمرافق الرياضية لمدة شهر.

بلجيكا : سيسمح للأسر «بالتواصل الوثيق» مع شخص إضافي واحد فقط من خارج منزلها خلال عيد الميلاد. والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من مقابلة شخصين آخرين.

فرنسا: فرض حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا حتى منتصف يناير ، باستثناء ليلة عيد الميلاد.

إسبانيا: تقتصر التجمعات في عيد ميلاد على 10 أشخاص فقط.

صدمة في مصر

مصر: شهد قطاع السياحة والفنادق صدمة عنيفة بعدما أعلنت عدد من الدول الأوروبية عن إغلاق تام خلال احتفالات الكريسماس.

وبلغت نسب الاشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ تترواح ما بين

15 % إلى 20 % فى بعض الفنادق، مما جعل بعض الفنادق تلغي احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية والاكتفاء بتركيب الأضواء والزينة ومجسمات بابا نويل على مدخل الفنادق، إلى جانب توزيع الهدايا على النزلاء.

الاردن: لم تتجاوز حجوزات الفنادق 15 % وذلك في اعلى تراجع للقطاع منذ سنوات.

انتعاش سياحي في دبي

دبي: فعلي النقيض من الاوضاع السلبية السابقة شهدت الحجوزات الفندقية خلال شهر ديسمبر الحالي انتعاشا إلى ارتفاع أسعار الغرف بالفنادق والمنتجعات الشاطئية في دولة الإمارات، بنسب تراوحت بين 30 إلى 40% عن مستويات شهر نوفمبر الماضي، وبنسبة 5%عن مستويات ما قبل جائحة كورونا ، بحسب مديرين ومسؤولين بالقطاع.

وساهمت المؤشرات الإيجابية لبدء توزيع لقاحات «كوفيد-19» في تسارع وتيرة تعافي القطاع الفندقي من تداعيات الجائحة، اعتبارا من الشهر الحالي وخلال شهر يناير المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها بشكل تدريجي وتعزيز ثقة الأفراد بالسياحة والسفر بالاضافة الى ان القادمين الى الكويت يتخذون من دبي ترانزيت قبل دخول الكويت.

