«المملكة».. الطهي العربي الأصيل

Sunday النهار

تعد مطاعم المملكة من بين أفضل الوجهات لدى المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار لما تتميز به من خدمة متميزة واطباق ومقبلات تلبي احتياجات الأسرة. وتعد مطاعم ومطابخ المملكة من بين أشهر المطاعم في الكويت والتي تتميز بالاكلات اليمنية والخليجية والكويتية. ويعتبر المندي باللحم أو الدجاج من بين أشهر الأطباق التي تتميز به مطاعم المملكة. وتنتشر فروع مطاعم المملكة في العديد من مناطق الكويت حيث تنتشر في مناطق: الرقعي والجليب والمهبولة والسالمية وتقوم بتقديم خدماتها للزبائن بجودة عالية في جميع مناطق الكويت. وتتميز مطاعم المملكة بطبخ اللحم والدجاج في التنور تحت الأرض على الحطب كما أنه المطعم الوحيد الذي يستخدم التنور تحت الأرض والحطب لطهي اللحم والدجاج. كما تتميز مطاعم المملكة بالريوق العدني الأصيل وهي المقلقل والشكشوكة والفول. وبالاضافة للمزايا السابقة تقدم مطاعم المملكة الفوتردك وهي الأولى من نوعها في الكويت حيث يتم الطبخ داخل السيارة. وتتمتع مطاعم المملكة بقطاع توصيل جيد قادر على توصيل الطلبات في الموعد المحدد. كما أن المطعم متواجد على تطبيقات طلبات وكاريدج وكليفر وديليفرو.

وتتميز مطاعم المملكة انها تقوم بتقديم اللحوم الطازجة والطبخ المتميز والعمل على تقديم أفضل خدمة للعملاء. وبجانب تلك المميزات تقوم مطاعم المملكة بتقديم خدمات متميزة للمناسبات مثل الأفراح وغيرها. كما تقوم باعداد التجهيزات الغذائية وبوفيهات المملكة المتميزة.

