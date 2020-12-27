«أفراح الخليج».. مزيج من المطبخين الكويتي واللبناني

Sunday النهار

على مدار 30 عاما من الخبرة والتميز والتفنن في تقديم وجباته الرئيسية للعائلة الكويتية «سعت سلسلة مطاعم أفراح الخليج لتكون الواجهة المفضلة للأسر الكويتية وغير الكويتية من خلال اطباقه الرئيسية المفضلة».

تأسست شركة مطاعم أفراح الخليج الأصلي في عام 1990 وقدمت الكثير من الوجبات الرئيسة التي جمعت بين المطعم الكويتي واللبناني بفنون الطهي الذي تتمتع به.

ولم تكتف أفراح الخليج بالتميز في جودة المنتج وحسب «وانما تميزت بطريقة تقديم الخدمة من خلال أصناف المقبلات التي تناسب احتياجات واذواق كل الأسر والعمل على معرفة اهتمامات وتوجهات الزبائن».

ومن بين الوجبات الرئيسة : شاورما الدجاج والمشويات بالاضافة الى المقبلات المتنوعة.

وخلال أزمة «كورونا» قامت مطاعم أفراح الخليج بتطوير خدمات التوصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك وتويتر وانستغرام».

ويقدم أفراح الخليج وجباته الرئيسة من الشاورما بنوعيها الدجاج واللحم وكذلك الأطباق المتنوعة من المقبلات المتنوعة بين اللبناني والكويتي.

وتتواجد مطاعم أفراح الخليج في العديد من مناطق الكويت في حوالي 12 فرعا تستهدف تقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وتستهدف أفراح الخليج تقديم المزيد من الأطباق المتنوعة التي تلبي كل الاحتياجات الخاصة بالاسر. وعن عودة الحياة الى المطاعم وانعكاسها على بيئة التشغيل داخل المطاعم «لا تزال مستويات التشغيل أقل بكثير مما كانت عليه قبل أزمة كورونا». ويأمل أصحاب المطاعم بدء تشغيل المرحلة الخامسة والتي ستنعكس بالانتعاش الكبير على جميع المستويات.

