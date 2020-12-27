6 غربان على جسر لندن تحدد مصير «باكنغهام»

Sunday النهار

يعتبر قصر «باكنغهام» من بين أفخم المساكن التاريخية، ويقع في العاصمة لندن، ويعتبر المقر الرسمي لملوك بريطانيا، وهو مكان لانعقاد العديد من الاجتماعات والزيارات الرسمية لقادة الدول، بالإضافة إلى كونه نقطة جذب سياحية مهمة.

وتعود ملكية القصر في الأصل لدوق باكنغهام، واشتراه الملك جورج الثالث لزوجته الملكة شارلوت في العام 1761. وحول المنزل إلى قصر، وأصبحت الملكة فيكتوريا أول ملكة تعيش هناك في يوليو 1837.

وكان القصر بمثابة مقر إقامة للملكة اليزابيث الثانية في لندن منذ انضمامها إلى العرش، وفتح أبوابه للجمهور قبل حوالي 25 عاماً. ورغم أن فندق باكنغهام يضم 775 غرفة، إلا أن الجولات المنظمة والتي عادة ما تنظم بين يوليو وسبتمبر تتيح للزوار الوصول إلى 19 غرفة دولة، بالإضافة إلى حدائق القصر والاسطبلات الملكية.ويبلغ طول واجهة القصر 108 أمتار ويبلغ عمقه 120 متراً، وارتفاعه 24 متراً، ويتضمن 52 من الغرف الملكية والغرف المخصصة للضيوف، و188 غرفة للموظفين، و92 مكتباً، و78 حماماً.

وهذه بعض العادات وقواعد الاتيكيت المرتبطة بالقصر الملكي:

? ثمة أسطورة تقول إن نبذ الغربان لبرج لندن سيؤدي إلى سقوط المملكة وتمضي الأسطورة مؤكدةً ضرورة إبقاء 6 غربان على الأقل هناك للحيلولة دون حدوث ذلك وهو ما يراعى بالفعل حتى اليوم.

? التصويت في الانتخابات ممنوع ويستهدف ذلك الحيلولة دون أن يؤثر التوجه التصويتي لأفراد الأسرة المالكة في توجهات الناخبين العاديين.

? «بنك الحظ» ممنوع كشف عن ذلك دوق يورك الأمير أندرو عندما عرضت عليه ممارسة لعبة «بنك الحظ» التي تعرف كذلك باسم «المونوبولي» خلال مشاركته في مناسبة عامة قبل سنوات. وأقر حينذاك بأنه من غير المسموح به ممارسة هذه اللعبة في المنزل، لأن المنافسة فيها قد تتخذ طابعا سيئا في بعض الأحيان.

? «المحار ممنوع» والهدف من هذه القاعدة، التي لا تطبق بصرامة شديدة، الحفاظ على الصحة أكثر من أي شيء آخر. فبعض أفراد العائلة الملكية في بريطانيا، ومن بينهم الملكة إليزابيث الثانية، قرروا عدم تناول بعض المأكولات البحرية، ومنها الأسماك ذات الأصداف لتجنب الإصابة بالحساسية أو التعرض للتسمم الغذائي.

? ينبغي على أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا قبول الهدايا بامتنان وسعادة مهما كانت طبيعتها وأياً تكن قيمتها. ويعود للملكة وحدها تحديد من سيحتفظ بأي هدية.

? لا طعام بعد الملكة ويتعين على كل من يحضر مآدب الطعام الرسمية مع الملكة إليزابيث الثانية احترام هذه القاعدة، حتى وإن كان من أفراد أسرتها.

