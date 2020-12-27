نجوم يتصدون لـ «كورونا» ويدشنون عام 2021 بحفلاتهم الغنائية

Sunday النهار

تستعد أنغام وحسين الجسمي الى حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الحالي، في الشارقة بالامارات العربية المتحدة، في رأس السنة، حيث روجت أنغام للحفل الغنائي عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: «استنونا يوم 31 ديسمبر في أول حفل على مدرج خورفكان في الشارقة».

وتشدو انغام على خشبة المسرح بباقة متنوعة وكبيرة من اغانيها الشهيرة، وخاصة البومها الخليجي الذي طرحته بعنوان «مزح» اضافة الى البوم «حالة حاصة جدا» الذي حقق نجاحا ساحقا.

وتشارك ايضا الفنانة نانسي عجرم في الامارات رأس السنة2021 وكانت قد احييت حفلا غنائيا اخر في الرياض، ومن المتوقع مشاركتها لتحيي حفلات رأس السنة في دبي و ابوظبي ايضا.

وعلى الصعيد الاخر، يستعد النجمان العربيان «ماجد المهندس وبلقيس» لاحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وستشرف شركة «راشد السعيد» لتنظيم وتعهد الحفلات والفعاليات على الحفل الذي سيقام في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في امارة رأس الخيمة. ويتزامن الحفل الفني الساهر، الذي يرعاه مركز الحمرا الدولي بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة، مع أجواء ساحرة يتخللها اطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في العالم.

وأبدى الفنان «ماجد المهندس» سعادته بالتواجد في دولة الامارات واحياء حفل رأس السنة في رأس الخيمة، مبدياً تفاؤله بالأجواء التي اعتاد الجمهور الذواق في الامارات على احداثها.

وقال في تصريحات خاصة: «احياء الحفلات في الامارات أمر رائع للغاية، فالنجوم يتواجدون هنا باستمرار.. وحفلات الامارات دائماً تلقى نجاحاً مبهراً، حيث الجمهور الذواق الذي يشعل المسرح بالحماس والتفاعل».

