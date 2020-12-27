غادة عبدالرازق تعيد شحن إبداعها في المالديف

Sunday النهار

كما تعشق السباحة في بحور الدراما لتبدع في مختلف الأدوار والشخصيات التي تؤديها في المسلسلات أو الأفلام.. كذلك تعشق غادة عبدالرازق السباحة في البحار والمحيطات فكلاهما.. السباحة والفن يسيران جنبا الى جنب في حياتها.

تتفرغ غادة عبدالرازق تماما عندما تكون في حالة تقمص لشخصية ما تؤديها في عالم الدراما فهي تندمج تماما وتغوص في أعماق وتفاصيل الشخصية التي تؤديها.. فبرعت في تجسيد جميع الأنماط.. والأدوار والشخصيات وتحتاج بعد نهاية العمل لتفريغ الشحنة الانفعالية التي تعيشها طوال أيام التصوير وحتى عرض العمل سينمائيا أو تلفزيونيا.. وليس أفضل من البحر وأمواجه ورماله لتفريغ هذه الانفعالات.. واعادة شحن طاقاتها الابداعية.. فتسلم جسمها للمياه.. والشمس والهواء.. تسترخي أحيانا على الشواطئ الرملية وأحيانا أخرى تغوص في المياه وتطلق العنان لزراعيها وقدميها تشق أمواجه.

وتجد غادة عبدالرازق في جزر المالديف ضالتها المنشودة فمناخها مناسب للاستجمام والسباحة طوال أشهر السنة بما في ذلك أشهر الشتاء فبينما يكون البرد قارسا في نصف الكره الشمالي الذي نعيش فيه يكون مناخ جزر المالديف معتدلا ومناسبا لكل الأنشطة البحرية

أما لماذا جزر المالديف فترد غادة عبدالرازق وتقول.. أصبح بيني وبين هذه الجزر ألفة من تعدد سفرياتي فيها استرخي وأعيش حالة خاصة بين مياه فيروزيه وسماء صافية.. وهدوء لا يقطعه سوى صوت العصافير.

أما مالم تقله غادة فهو أنها في المالديف تكون على طبيعتها بعيدا عن تلصص المتلصصين وعدسات المصورين!

