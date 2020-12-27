زمن انتهت من «مواطن ملعون أبو خيري»

Sunday النهار

انتهت الفنانة زمن من مشاركتها في مسلسل «مواطن ملعون ابو خيري» والذي يتكون من 10 حلقات والمرتقب عرضه في قناة الفنان حسن البلام على اليوتيوب قريبا ويعتبر هذا النوع من المسلسلات القصيرة نوع جديد على المشاهد الخليجي والدراما الخليجية وهذا ما يعجب الجمهور.

كما يتكون المسلسل من حلقات منفصلة متصلة لكل حلقة قصة مختلفة عن الحلقة الاخرى ويقوم ببطولته الفنان عبد العزيز النصار كبطل ثابت بالاضافة الى عدد من النجوم الشباب يظهرون بالحلقات، ينتمى المسلسل الى نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي تناقش عدد من المواضيع والقضايا المختلفة داخل الكويت ولكن يتم تناولها بشكل كوميدي.

