فؤاد سالم.. تراث غنائي لا يمحوه الغياب

Sunday النهار

تمر هذه الايام الذكرى السابعة لرحيل المطرب العراقي الكبير فؤاد سالم «1945 - 2013»، اذ يعد الراحل احد فرسان الاغنية العراقية الكبار في القرن الماضي وله بصمة كبيرة جداً في سجلاتها الزاخرة بالأعمال المميزة.

فؤاد سالم بعد أن انطلق من بغداد في نهاية ستينيات القرن الماضي، وحقق نجاحات كبيرة وحصل على شهرة واسعة، ليقف في مقدمة مجددي الاغنية العراقية آنذاك الى جانب زملائه ياس خضر وفاضل عواد وحسين نعمة، من خلال اغانيه ذات اللون الجنوبي المطعم بالنكهة البغدادية.

الكويت والبداية

غادر العراق نحو الكويت في نهاية عام 1977، وقد وجد في الكويت الرعاية والاهتمام من قبل العاملين في الاذاعة والتلفزيون، وكذلك تعاملت معه الصحافة الكويتية بشكل رائع جداً، حتى انطلق من جديد وبقوة كبيرة نحو الساحة الخليجية من خلال اعماله الغنائية التي بدأت عبر اغنية «أم راشد» التي صوّرها بالأسود الابيض في تلفزيون الكويت عام 1978، ثم تعامل مع الملحن الكويتي أحمد عبد الكريم من خلال أغنية «لا تردين».

الهوية الغنائية

وكانت اغنيته الشهيرة «مشكورة» وهي من كلماته والحانه وسجلها في عام 1982 قد حققت رقماً قياسياً في المبيعات سواء في الداخل العراقي او في الكويت وكذلك بدول الخليج، اذ باتت هذه الاغنية تسمع في السيارات وكذلك في المطاعم والمكاتب والشركات والمنازل. وقد غطت هذه الاغنية على الكثير من الاغاني الجميلة الاخرى لفؤاد سالم، حتى باتت تمثل هويته الغنائية. ايضاً كان لتلفزيون الكويت الفضل الاكبر في حفظ تراث فؤاد سالم الغنائي عبر تصوير الكثير من اغانيه، ولولا هذا التصوير لما تمكنت الاجيال الجديدة من مشاهدة اغان مصوّرة له.

فضل الكويت

ان فؤاد سالم قد أكد في أكثر من لقاء اجري معه فضل الكويت عليه في الانطلاق مجدداً في الساحة الغنائية بعد أن تمت محاصرته داخل العراق من خلال منع تداول اعماله الغنائية في الاذاعة والتلفزيون، وكذلك حرمان جمهوره من الحصول على تسجيلاته من محال التسجيل، اذ كان العراقيون في زمن النظام السابق يتداولون اشرطته الغنائية بالسر، وكانت تلك الاشرطة تباع بأسعار مرتفعة جداً وبطريقة سرية، لأن سلطات النظام السابق كانت تعتقل كل من تجد لديه شريطاً غنائياً لفؤاد سالم.

لقد رحل فؤاد سالم عن الدنيا في العشرين من شهر ديسمبر 2013 في سورية ودفن في مقبرة وادي السلام بالعراق بعد معاناة طويلة مع مرض اصابه في رأسه وتسبب بتلف خلايا الدماغ، مما جعله يفقد القدرة على الحركة وحتى النطق في الاشهر الاخيرة من حياته، وبرغم رحيله، لكنه بقي خالداً في ذاكرة العراقيين وفي ذاكرة كل من عشق أغانية وتابع أعماله، وفي كل سنة تقام له اكثر من جلسة نقاشية وغنائية من قبل محبيه لتذكير الناس بمنجزه الغنائي الكبير.

