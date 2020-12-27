قيادي بلا تخطيط

آراء

نشاهد الكيانات المهنية حولنا تتغير ملامحها بتغير القائد، وكل قائد جديد يأتي بأفكاره وتوجيهاته وأحيانا يأتي بفريق يختاره يهتف له بالولاء والطاعة، حتى أننا نلاحظ هذا الأسلوب القيادي في الكثير من مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية التي تفقد التخطيط وتكتفي بقيادة ردود الأفعال والشخصانية ونظرة قصيرة المدى لا تغرس أي بذرة مستقبلية.

وبالمقابل هناك أمثلة صحية من حولنا نجدها في العالم المتقدم الذي يعتمد في مسيرة كياناته المهمة على تحقيق استراتيجية معتمدة واضحة تحدد المحطات المستقبلية وتحدد معالم كل محطة وتقدم الاجابات على ماذا؟ وكيف؟ ومن؟ ومتى؟، استراتيجية تجعل رحلة الكيان نحو المستقبل أكثر أمانا، استراتيجية تتقدم ولا ترتبط بأشخاص لكنها تمضي بمخطط مستقبلي وتربط المشاريع والأعمال والميزانيات وفرق عمل والتي يلتزم جميع أفرادها في تحقيق الخطة.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

الاستراتيجية يجب أن تكون مسؤولية كل قيادي ولا أعني القيادي قاصر الامكانات لكنه من يملك الادراك والنظرة المستقبلية والقدرة على الربط والتكامل للصورة الأكبر، والتحدي اليوم سببه ضعف المستوى الثقافي في مفهوم التخطيط وعدم تركيزنا على صناعة القيادة، لهذا لابد اليوم بأن يدرس مفهوم الاستراتيجية كمنهج تعليمي يزرع مهارة التخطيط ويرسم معالم المحطات المستقبلية وتحدد الأهداف وآلية الوصول اليها عند أجيالنا الصغار، ويجب أن نقتنع بأننا على مستوى البلد لن تتحقق رؤية كويت جديدة حتى تتعاضد مؤسسات الدولة والشركات الكبرى الوطنية وتتكامل جميع الاستراتيجيات الموضوعة لغاية تحقق رؤية وطن، وهذا دور يجب أن تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

الى متى نقود الكيانات بعشوائية والى متى ينجز قائد ليأتي من هو بعده ليهدم ما قد تم بناه وينفرد لبناء جديد مقدر له الفشل، والى متى نمشي بدون خطة واضحة لنرى اليوم قلة الانتاجية، قلة الانجاز، منافسة غير شريفة، بيئة عمل غير احترافية، وفريق محتار يعمل بنطاق محدود وبنظرة قصيرة يفرضها القائد.

