آراء

الحديث المستنكر والمرفوض بالدعوة وخصوصاً في السياسة والبرلمان بالابتعاد عمن يختلف معك عرقيا أو مذهبياً منبعها ليس نظرة واعية وفاحصة للوضع ولم تأت من فهم لدور البرلمان الحقيقي وطبيعة العمل السياسي الذي لا يمكن تحقيق أي نجاح به إلا من خلال العمل الجماعي، بل هي امتداد لنظرة ضيقة في مجال ضيق يراد تعميمها حتى تصبح أصلاً سياسياً على الجميع القبول به وهو تحويل العمل السياسي المبني على الأفكار إلى عمل يمثل كانتونات عرقية وطائفية وهو بالمناسبة المرض الوحيد الذي يمكنه القضاء علينا وعلى طموحاتنا إن قبلناه وهو سبب فشلنا في حل مشاكلنا.

أما عني فيمثلني من يحمل أفكاري ومبادئي مهما كان أصله وعرقه ودينه والخ ، لا أنظر لخلفياته بل لتوجهاته السياسية ولأفكاره ونظرته نحو الديموقراطية وحق الناس فهذه النظرة الضيقة هي التي سمحت لمشاكلنا الحقيقية أن تستوطن وتتمدد بينما نحن مشغولون في فرض تغيير أصول وحقيقة خلفيات ومن يشاركنا في حرب سيخسر فيها الجميع.

أما الوطنية فهي كمصطلح ليست حكراً لا على طائفة ولا مذهب ولا عرق ولا أصل بل هي نتاج احتضان بقعة جغرافية اجتمعنا بمختلف تقسيماتنا بها وانصهرنا أو قل تطورنا لنرتدي رداء يجمع ولا يفرق ويخاطب الجميع بكونه جزءاً من كل وقطعة من مجموعة لا يتفاضل فيها أحد، فالحقوق أثبتها الدستور واختار لها مفهوم المواطنة وهو المفهوم الجامع وفي السياسة يتعامل الجميع وفق هذا المفهوم لا وفق اختلافاتكم الفقهية والعقدية التي مكانها بالتأكيد ليس هنا.

نقول: ليضع الجميع يده بيد الآخر ما دام متفقاً معه في التوجهات السياسية وليستثمروا هذه اللحظة بشكل مسؤول لتقديم خطاب جامع افتقدناه، خطاب يشدد على أن المصير واحد وأن مشاكلنا مهما حاولوا تحويرها لا علاقة لها بالاختلافات أو الفروقات الفردية والعرقية والخ ، بل هي مشاكل نعاني منها كلنا ومادمنا جميعا نعاني فإن الحكمة والمنطق يتطلب أن نتجمع لحلها. تفاءلوا.

