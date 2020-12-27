وداع حزين وإرث ناصر العظيم

آراء

ما كاد الشعب الكويتي يستفيق من صدمة رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد السابق طيب الله ثراه حتى غيب الموت نجله الأكبر سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله والذي كان بحق على نهج والده كرجل لا يعرف إلا الحق والحزم والثبات والرؤية الثاقبة والحس الوطنى الرفيع، لقد خسرت الكويت برحيله رجلا قلما يجود الزمان بمثله ولما لا وقد اجتمع على حبه الشعب الكويتي بجميع أطيافه وهو الذي لم يبخل يوما بجهد لخدمة وطنه العزيز.

لقد رحل عنا رجل التنمية والثقافة والدبلوماسية وخسر الوطن درة أخرى من درر عقده الفريد الذين حملوا على عاتقهم هموم وأحلام وطموحات الشعب الكويتي في الماضي والحاضر والمستقبل... ولد سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد في 27 أبريل 1948 وظل طوال حياته عازفا عن العمل السياسي والمناصب متفرغا للمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت والخليج وفتح أفق للاستثمار وفرص العمل حيث ساهم في انشاء العديد من الشركات القابضة والبنوك وظل كذلك في المجال الاقتصادي حتى تم تكليفه في ديسمبر عام 1999 بمنصب المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، وفي فبراير 2006 تم تكليفه بمنصب وزير شؤون الديوان الأميري، وفي ديسمبر 2017 تم تكليفه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حتى إعفائه من منصبه بمرسوم أميري في نهاية ديسمبر 2019 وتعيينه في منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وفي حياة الراحل العظيم محطات مهمة عظيمة لا يتسع المقال لذكرها أبرزها تأسيسه لدار الآثار الإسلامية عام 1983 بالتعاون مع حرمه سمو الشيخة حصة صباح السالم والتي تحتوي ما يربو على 20 ألف قطعة أثرية متنوعة للحضارة الإسلامية من الصين للأندلس على مدار 13 قرناً هجرياً وهو ما يعكس عشقه وولعه بالآثار وما أنتجته الحضارة الإنسانية على مدار تاريخها وهو عضو فخري في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان وشارك في افتتاح متحف الشارقة الإسلامي عام 2008 وافتتح الجناح الخاص بالآثار الكويتية،كما شارك في افتتاح متحف قطر الوطني عام 2019 ، كما قام الراحل العظيم بتأسيس جمعية الحفاظ على المال العام الكويتية عام 1997 والتي ظل رئيسا لمجلس أمنائها حتى رحيله وهي إشارة مبكرة لحربه ضد الفساد وسرقة المال العام والتي كشف لنا أخطرها عندما تولى الحقيبة الوزارية لوزارة الدفاع.

ولكن المحطة الأبرز فى حياة الفقيد العزيز هى توليه مسؤولية الإشراف والتنفيذ لرؤية 2035 لمستقبل الكويت الاقتصادي والتنموي في مرحلة ما بعد النفط وهي التي تهدف بالشراكة مع العملاق الصيني الى تنفيذ مشروع مدينة الحرير وتنمية المنطقة الشمالية والجزر الكويتية برأس مال استثماري يقدر بـ86 مليار دولار بهدف تحويل الكويت لمركز جذب استثماري عالمي وهو المشروع الذي سوف يخفض قيمة الإنفاق الحكومي بل ويساهم فى تمويل الميزانية العامة للدولة ويساهم فى حل المشاكل المرورية والبيئية والاجتماعية ويخلق فرص عمل لآلاف من الشباب الكويتي ويحقق أحلام وطموحات الشعب الكويتي وهي مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا رجال من أهل الخبرة كالراحل العظيم سمو الشيخ ناصر الصباح والذي واجه اعتراض المعترضين من بعض النواب والسياسيين لتنفيذ هذه الرؤية المستقبلية بحجة إهدار المال العام ولكنه كان شديد الحماس للتجربة التى ستنقل الكويت نقلة كبيرة في جميع المجالات، ولكن القدر لم يمهله ليرى مشروع حياته وثمرة خبراته.

والحقيقة أن محاولة الإلمام بنذر يسير عن سيرة الشيخ ناصر الصباح أمر شاق وعسير لما تركه الراحل من إرث عظيم في جميع المجالات وهو كالجندي المجهول كان لا يحب الظهور والحديث عن إنجازاته ولكن أبناء الكويت يعلمون قدره وما قدمه لوطنه الحبيب، ولا نملك إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يتغمده الله بواسع رحمته وفضله وأن يعوضنا خيرا في فقد قادتنا ورجالنا الذين فارقونا جسدا ولكن أرواحهم تحلق في سماء وطننا الحبيب.

