ليبيا وفشل المفاوضات

آراء

بعد الهدنة العسكرية بين قوات نظام الوفاق وحفتر والتي استمرت لعدة أشهر، وعلى الرغم من جولات التهدئة والوساطة سواء برعاية ألمانية ومغربية ومصرية وتونسية أو برعاية أممية، أصبح اليوم شبح الحرب والصراع هو اللغة المهيمنة، والتهديد والوعد والوعيد هو الأسلوب المسيطر على التصريحات خصوصا من جانب قوات حفتر التي أطلقت نداءات واسعة للاستعداد للحرب في مواجهة العدوان التركي كما صرح حفتر بذلك.

الصراع في ليبيا وكما أوضحنا في العديد من المقالات السابقة هو تداخل بين الصراعات الداخلية والتحالفات الإقليمية، صراع عمق من الشرخ الداخلي وقسم البلد إلى حكومتين، وقسم المنطقة إلى تحالفات معلنة وأخرى غير معلنة، وما يعزز من طرح الانقسام والصراع المرتقب هو تصريح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يوم الخميس الماضي في بنغازي خلال مشاركته في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا - والتي تضمنت دعوة إلى مواجهة عسكرية مع القوات التركية في ليبيا، وبناء عليه ردت حكومة الوفاق الوطني الليبية على تهديداته بإشعال حرب جديدة في البلاد، وأكدت استعدادها لصد أي عدوان محتمل، في حين دعت واشنطن إلى مواصلة العملية السياسية وتنظيم انتخابات عامة في ليبيا أواخر العام المقبل. ويمكن تفسير هذه الدعوة الأميركية للتهدئة في الصراع الليبي التي كانت إلى حد ما بعيدة عنه هو رغبة منها في تحجيم دور الصين في المنطقة حيث ان الصين تملك استثمارات هائلة في مجال الطاقة في شرق ليبيا، وانغولا ونيجيريا تعتمد على ليبيا في تلبية احتياجات الطاقة، وهنا يتجسد الجهد الأميركي في حرمان الصين من الموارد في ليبيا.

الوضع الليبي يزداد تأزما، فإذا فشلت الأطراف المعنية في احتواء النزاع وحله سلميا، وهاجمت قوات حفتر مناطق حكومة الوفاق، ونفذت الدول الإقليمية تهديداتها بالتدخل عسكريا في الصراع الليبي، فإن ذلك سيدخل المنطقة في موجة جديدة من العنف بالغة الخطورة، قد تتحول إلى حرب مباشرة بين عدة دول، وتتوسع لتشمل دولا عربية أخرى في شمال أفريقيا، وتكون لها نتائج مدمرة على ليبيا تقود إلى عدم استقرارها لسنوات طويلة قادمة، وقد تؤدي إلى تقسيمها إلى دولتين: غربية وشرقية، أو إلى ثلاث دول: غربية وشرقية وجنوبية، وتزيد الوطن العربي ضعفا وتفككا.

وفي إطار وضع كهذا يجب تغليب صوت الحكمة، فالعالم لا يحتاج إلى مآسٍ جديدة.

والله من وراء القصد.

