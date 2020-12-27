آراء

يحكى عن قصة فيها عبر كبيرة جداً وهي أن أحد ملوك الهند طلب أن يصنع له خاتم ويتم نقش عبارة عليه لو قرأها وهو حزين سيفرح ولو قرأها وهو سعيد سيحزن، فتمت صناعة الخاتم وقام أحد حاشية الملك بكتابة عبارة «هذا الوقت سيمضي»!!!.

وهذه العبارة لو تمعنا في معناها لوجدنا بأن كل شيء مقدر لنا هو خير لنا لأن فضل الله كثير على البشرية أجمع، ومن فضله عزوجل الراحة النفسية، ويكفي الانسان شعوره بعدم وجود أي مشكلة تواجهه في حياته، وهذا الشيء من النادر بأن كل انسان لا توجد لديه مشاكل في حياته.

لكن يكفي الانسان شعوره بالراحة ولو لمدة قصيرة لا تتعدى السويعات، لان هذا الشعور بحد ذاته يعتبر مكسبا، ويستطيع الشخص بعد هذا الشعور أن يحل أغلب المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

ان أفضل وسيلة للشعور بالراحة النفسية لدى الانسان هو ترسيخ الايمان بالله وبالقضاء والقدر، والاقرار بالقدرات الممتلكة وحدودها، والتعبير عن المشاعر الايجابية تجاه الآخرين، الاعتذار عند الوقوع في الخطأ والاعتراف به، والتماس العذر لمن أساء اليك، كما أن تحديد الفرد لهدفه في الحياة والغاية التي يسعى الى تحقيقها هو شيء مهم جداً لأن الانسان الذي بلا هدف يكون انساناً ضائعاً ويكون معرضا للقلق والخوف.

ومهما كانت ضغوط الحياة كبيرة وكثيرة يجب علينا جميعاً أن نضع ثقتنا بالله جلت قدرته وتذكر عبارة {هذا الوقت سيمضي} أمام أعيننا لان هذه العبارة سوف تعلمنا بأن الوقت الذي نعيشه الآن سيمضي مهما كان هذا الوقت سواء وقت حزن وألم أو وقت فرح وسرور.

