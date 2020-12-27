نبيه الوحش: بيتي مملكتي.. وأسرتي خط أحمر

Sunday النهار

بعبع الفن وصائد الفنانين،أشهر ألقابه..يتمتع بآراء جريئة في جميع المجالات...يصفه كثيرون بأنه يعشق الشهرة والبحث عن المجد.. المحامي نبيه الوحش.. فتح قلبه لـ «النهار» في حوار شمل الكثير من الجوانب الإنسانية والمهنية ومحطات حياته..تحدث عن الأسرة .. تربيته لبناته الثلاث وابنه الوحيد.. علاقته بزوجتيه.. دراسته.. أصدقاؤه.. وكيف تعايش مع فترة «كورونا» في مكتبه وأسرته..كشف عن أعمال درامية يعكف على كتاباتها حالياً للتلفزيون الإماراتي..وعن كتابه الذي سيصدر قريباً تحت عنوان «إنذارات شائكة وقضايا ساخنة». وإلى التفاصيل:

الجميع يعرف الوجه الجريء والآراء المثيرة للجدل لنبيه الوحش..لماذا فرضت حالة من السرية على حياتك الأسرية؟

لأن بيتي خط أحمر، وهو مملكتي، وطوال حياتي لم يزرني أي موكل في بيتي، ولم يتصل بي أي موكل على رقم بيتي الخاص، لأن البيت يجب أن يكون مفصولاً تماماً عن العمل، ومن حق كل الزوجات والأبناء أن يعيشوا تماماً في بيوتهم دون أي مشاكل أو عقبات خاصة بعمل رب الأسرة، وتربيت على ذلك.

نريد أن نعرف أكثر شخصية المحامي نبيه الوحش الزوج والأب؟

أنا زوج هادئ تماماً في البيت وديمقراطي، وأب صديق لبناتي الثلاثة هن دكتوررة سارة أستاذة بطب قصر العيني ودكتورة سالي طبيبة بشركة صيدلة، ودكتورة يثرب أستاذة جامعية، وابني الوحيد محمد يدرس حالياً بكلية حقوق القاهرة، وسبق لي الزواج مرتين، فزواجي الأول كان زواجاً تقليدياً عن طريق الأقارب عام 1985 وأنجبت منها ابنتين هما الدكتورة سارة والدكتورة سالي، وزوجتي الأولى التي تعيش معي حتى الآن، هي من طالبتني بالزواج من زوجة ثانية لرغبتي في أن أرزق بولد لأنني صعيد المنشأ ورغبتي كحال أي صعيدي أن أرزق بولد، وتزوجت عام 1995 من زوجتي الثانية وحضر زواجي أشقاء زوجتي الأولى وذلك لأنهم من عائلة أصيلة وكريمة، وكانت محامية تعمل في مكتبي وحاصلة على دكتوراه وتركت عملها بعد زواجي، ورزقني الله منها بمحمد ويثرب، وبعد وفاتها، قامت زوجتي الأولى بتربية أولادي وعاملتهم كما لو أنهم أبناؤها.

وطوال حياتي، لن أنسى فضل زوجتي الحالية علي، ولن أنسى لها أنا قامت بتربية أولادي من زوجة غيرها.

وقمت بتربية بناتي الثلاثة بشكل صعيدي ولكن متحضر نوعاً ما، فعاملتهم كأنهم أصدقاء لي وتركت لهم حرية اتخاذ القرار ولكن الحرية لها حدود، وربيتهم على القيم والمبادئ والأخلاق واحترام الكبير وهو ما تربيت عليه في قريتي البسيطة بصعيد مصر، وبناتاي سارة وسالي هم من اختارا أزواجهما ولم أتدخل نهائياً في اختيارهما، وهناك يومان ثابتان من كل أسبوع نقوم جميعاً بتناول الغداء جميعاً حتى يكون هناك ترابط أسري.

وفيما يخص علاقتي بابني محمد، فأيضاً أعامله كصديق وأترك له حرية الاختيار، ورغبته هو أن يعمل في السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية المصرية وليس مهنة المحاماة، وفور تخرجه سأترك له حرية القرار في العمل.

ومن خلال تجربتي الأسرية، أريد أن أؤكد بالفعل على أن الرزق ليس رزق المال فقط، بل الزوجة الصالحة والأصيلة والابن والابنة الهادئ هو رزق، وحب الناس أيضاً هو أكبر رزق لأي شخص في أي مجال.

هل هناك قوانين وضعها نبيه الوحش لأسرته الصغيرة داخل المنزل؟

أهم قانون وضعته في بيتي، هو أنه بعد الساعة الواحدة صباحاً يمنع تماماً فتح أي موبايل أو استخدام أي موقع الكتروني سواء فيس بوك أو غيره وأن يذهب الجميع للنوم، وأقوم حتى الآن بنزع فيشة التليفون الأرضي بعد منتصف الليل،وأولادي وزوجتي جميعاً والحمد لله ينفذون هذا الأمر، وحينما نكون في البيت نقلل قدر الإمكان من استخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن الإنترنت هو سبب التباعد الاجتماعي في مصر ومواقع التواصل سبب الفراق وليس القرب كما يتخيل البعض.

كيف تعايشت وتتعايش مع فيروس كورونا في العمل والأسرة؟

على الرغم من سوء الأوضاع المادية التي تأثر بها الجميع نتيجة هذا الفيروس بسبب توقف العمل تماماً ومنها بالطبع القضايا، إلا أن أهم ميزة من وجهة نظري لهذا الوباء كانت زيادة الدفء الأسري والترابط الاجتماعي، فكنت مع أهل بيتي دائماً ولم أكن أخرج إلا للأمور المهمة التي لا تستدعي الجلوس، وكان الترابط والتواصل الأسري أكثر في أغلب العائلات والأسر المصرية.

وفي العمل، رفضت تخفيض الأجور للعاملين معي في مكتبي القانوني، ودعوت جميع المحامين زملائي بعدم فصل أي محامي لديهم أو تخفيض أي أجر، على الرغم من أنه في فترة تفشي الجائحة وتحديداً بداية شهر مارس حتى شهر يوليو كانت مكاتب المحاماة بلا أي دخل مادي نهائي.

اسمك نبيه محمد أحمد بهنسي.. من أين جاء لقب الوحش؟

الوحش هو لقب الوالد، لأنه كان رجلاً فقيراً ولكن كان حكيماً ويجلس في القضايا العرفية وكان يلقبونه بالوحش،والجرأة ورثتها من والدي.

هل أثرت نشأتك الريفية الصعيدية على شخصيتك؟

نعم بلا شك، فتربيت على القيم والمبادئ والعيب والصح، رغم أن والدي كان فلاحاً بسيطاً فقيراً، إلا أنه قام بتربيتي أنا وجميع إخواتي الـ8 على تلك المبادئ والقيم، فنشأت في قرية ريفية بسيطة في صعيد مصر، تدعي بناويط بمركز المراغة في محافظة سوهاج، وولدت في 18 أكتوبر 1959، وأنا الوحيد في جميع إخواتي الذي تعلمت لأن التعليم لم يكن ضمن أولوياتهم،وخلال دراستي في الإعدادية،كنت أعمل لتغطية مصروفاتي لمساعدة أسرتي، وعملت تقريباً في جميع الحرف اليدوية وأنا في تلك السن.

ومتى بدأت تظهر بودار الشغب لديك؟

منذ دراستي بالثانوية في مدرسة المراغة، وكنت في القسم الأدبي، فنتيجة خلافات بيني وبين مدير المدرسة أغلق الفصل بسببي، وكنت وقتها طالباً مشاغباً، وأيضاً خلال دراستي بالجامعة بكلية حقوق جامعة سوهاج كنت من أكثر الطلاب المشاغبين في الكلية والجامعة، وترأست اتحاد الطلاب الكلية، وأول مرة اعتقلت فيها كانت عام 1979 وكنت وقتها في السنة الثالثة بالحقوق.

كتابك الشهير «إنذارات شائكة وقضايا ساخنة» الذي تحدثت عنه أخيراً.. متى سيخرج للنور؟

الكتاب يضم أسراراً كثيرة عن فنانين وسياسيين مصريين، وطلبت طباعته في مطابع مصرية منذ عامين ولكن للأسف تم تأجيله أو رفضه ربما خوفاً من الأسرار الذي يحتويها الكتاب، وسأقوم بطباعته في دار نشر بلبنان، وسأوزعه في مصر بإذن الله، والكتاب تم حجزه في دول عدة منها الكويت والأردن والإمارات وتونس والجزائر ولبنان.

وفي حال تم رفض توزيع الكتاب في مصر، فسيكون هناك توزيع للكتاب في جميع الدول العربية وجاءتني مئات الاتصالات من الأشقاء العرب والخليج لطباعة الكتاب وتوزيعه.

صائد الفنانين وبعبع الفن المصري «أشهر ألقابك».. ما سببه عداؤك للفن المصري ورفعك آلاف القضايا ضد أعمال فنية؟

أولاً: أنا أكثر المحبين والعاشقين للفن المصري ولكن الفن الهادف الذي يحمل رسالة، والفن المصري معروف أنه فن أصيل راقٍ ومحترم، وجميع الدعاوي التي قمت برفعها ضد فنانين هم دخلاء على مهنة الفن وهم أصحاب رسالة الفن الهابط وفن العري، وليس الفن المحترم، ومن يتحدث عن أنني رفعت عشرات الآلاف من القضايا الفنية فهو مجرد مروج للإشاعات، وعدد البلاغات التي تقدمت بها ضد فنانين لا تتجاوز 100 بلاغ بحد أقصى وقدمتها لوجود تجاوزات أخلاقية تدمر المجتمع المصري بحجة أنها رسالة فنية.

ثانياً: أنا بالفعل بعبع ولكن لكل من هو دخيل على مهنة الفن المصري وضد أنصاف الموهوبين، فمن يتخيل أنه يرقص ويطبل ويقدم فسقاً وفجوراً وعرياً تدمر المجتمع وثوابته وأخلاقياته بأنه يقدم فن فهو مخطئ ويجب محاسبته قانوناً.. والفن والمحاماة وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يحتاج لحرية التعبير والإبداع، والفن المصري له قدسيته.

ويبقى السؤال الأهم من عينك واصياً على الفن والمجتمع المصري؟

للأسف هذه مقولة خطأ، فأنا لست واصياً على أحد أو على مجتمع ولا أبحث عن شهرة أو مجد، فهناك الذوق العام وفرض الكفاية هو حق لأي مواطن بأن يقوم بالدفاع عنه طبقاً للقانون وتحديداً المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تتيح الحق لأي مواطن في مصر في إبلاغ السلطات المختصة عن أي جريمة، فالقانون والعادات والتقاليد والذوق العام والشرع يعطي الحق لأي مواطن سواء كان محامياً أو مواطناً عادياً في رفع دعوى ضد كل من يخالف القيم المجتمعية ويفسد الذوق العام ويمارس الفسق والفجور لمعاقبته.

ومن يؤمن بالفجر والفسوق والعري، فهو حر في رأيه ولست واصياً عليه طالما كان الرأي شخصياً، ولكن حينما يقوم أي شخص بنشر تلك الفكرة المخالفة على العامة فهنا يكون دور القانون.

وهل لديك أصدقاء من الفنانين؟

الأسطورة أحمد زكي - رحمه الله- كان أكثر من أخي وليس صديقي فقط، وأسست جمعية تكريماً باسم «محبين أحمد زكي»، فهو فنان مصري راق محترم قدم أعمالاً فنية لن ينساها الفن المصري على مدار تاريخه، فهو فنان لن يعوض، كما أن الفنان أحمد ماهر من أعز أصدقائي وأحد سبب عشقي للفن، وأيضا من الفنانات عفاف راضي وعفاف شعيب وعلى تواصل معهن، ولو كنت كارهاً وعدواً للفن ما كان هؤلاء الفنانين الكبار من أعز الأصدقاء، لأنهم أصحاب فن هادف وراقٍ ومحترم، ومن المخرجين المسرحيين أحترم جلال الشرقاوي.

ومن الجيل الحالي أحترم رسالة الفنان أحمد حلمي، فأعماله الفنية محترمة ودخلت أنا وأسرتي أغلب أعماله السينمائية، وللأسف حال الفن المصري حالياً سيئ للغاية وقائم على المشاهد الساخنة ولا يتواجد سيناريوهات راقية تقدم.

ربما لا يعلم كثيرون أنك كتبت أعمالا درامية مصرية من قبل.. هل ستكرر تلك التجربة مرة أخرى؟

بشكل عام أفضل من كتب في الدراما المصرية هم المحامون وأبرزهم عدلي المولد ومحمد عبدالحليم عبدالله وصفاء عامر، وأنا بالفعل كتبت عملين دراميين من قبل، هما سهرة تلفزيونية بعنوان «جواز على ورق سلوفان» قدمه أحمد السقا ومنى زكي عام 2000 وناقشنا قضية الزواج العرفي، بجانب عمل مسرحي آخر ذات العام أيضاً على مسرح الريحان بعنوان «مساء الخير يا مصر» تناول قضية الكيان الصهيوني.

وحالياً أعكف على كتابة أعمال درامية للتلفزيون الإماراتي ولقناة دبي، ستقدم على شكل مسلسلات وسهرات تلفزيونية، وستدور في أحداث قضايا أحوال شخصية، وستقدم قريباً.

