نبيه الوحش.. بعبع الفنانين

Sunday النهار

ولد المحامي المصري نبيه محمد أحمد بهنسي وشهرته «نبيه الوحش»، عام 18 أكتوبر 1959، بقرية بناويط مركز المغاغة بمحافظة سوهاج، لأسرة ريفية فقيرة، لأب كان يعمل فلاحاً بسيطاً، وهو الوحيد في اخواته الـ9 الذي تلقى تعليمه لأن التعليم لم يكن ضمن أولوياتهم.

تخرج من كلية الحقوق جامعة سوهاج عام 1980، وكانت ثاني دفعة تتخرج من الجامعة، اختار دراسة الحقوق لأنها كلية الوزراء.

اشتهر بأنه بعبع الفنانين وصائد الفن المصري، بسبب بلاغات ودعاوى قضائية ضد ما أسماهم «مروجي العري والفسوق» ودخلاء الفن المصري، رغم أن أعز أصدقائه كان الراحل أحمد زكي، حيث إنه قام بتأسيس جمعية محبي الفنان أحمد زكي من كثرة حبه للراحل، ويعشق الفنان أحمد ماهر والفنانتين عفاف شعيب وعفاف راضي.

بدأ أخيراً، كتابة أعمال درامية من المقرر أن تعرض على التلفزيون الإماراتي من خلال مسلسلات وسهرات درامية، ستشمل أحداث عن قضايا ومشكلات الأحوال المدنية، وسبق له كتابة عملين درامين في مصر عام 2000، عبارة عن سهرة تلفزيونية بعنوان» زواج على ورق سلوفان» قدمها أحمد السقا ومنى زكي، ومسرحية قدمت على مسرح الريحاني ناقشت رفض التطبيع مع الصهاينة تحت عنوان «مساء الخير يا مصر».

