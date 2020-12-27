«عزيز» جداً

Sunday النهار

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يعد نجم فريق القادسية والمنتخب الوطني السابق عبد العزيز حسن من اللاعبين الذين يجيدون العزف الجميل على المستطيل الاخضر لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية رائعة تجعل المتابع يتمتع بلمساته.

فعلى الرغم من نحافة جسمه الا ان كان يمتلك عقلا كرويا حيث كان مميزا في الحقبة التي دافع بها عن الوان الاصفر والمنتخب الوطني منذ مطلع الثمانينات وحتى 1987 عندما تعطلت ابداعاته بفعل الاصابة اللعينة التي لحقت به.

فهذه الاعوام السبعة كانت مليئة بالمتعة اثناء مشاركته ومازالت حاضرة في الذاكرة لمن عايشها، فكان نجما مؤثراً بمعنى الكلمة، تحمل الكثير من الصعاب والمسؤولية تحديدا اثناء مشاركته مع الاصفر الذي عانى في تلك الفترة من عدم الاستقرار بالنتائج والغياب عن منصات التتويج نظرا لابتعاد عدد كبير من نجومه الكبار دفعة واحدة، مما خلق فراغا كبيرا كان له انعكاس سلبي على الفريق.

ومن الطبيعي ان لا يخدم هذه الوضع العناصر الشابه التي كانت تشارك انذاك فهي كانت تحتاج لمن يؤازرها من اصحاب الخبرة لكي تكون قادرة على سد تلك الغيابات لنجوم كبار من الصعب تعويضهم بالاضافة لذلك ان صفوف الفريق عانت من فقدان بعض اللاعبين المميزين في عدة مراكز. ولكن «عزيز» حسن مثلما يحلو لعشاقه ان ينادون عليه كان نجما فوق العادة بالكثير من المناسبات، وبما الفريق لم يكن قادرا على احراز البطولات الا ان الكثيرون كانوا يحضرون المباريات فقط من اجل الاستمتاع بالفن الكروي الذي يعزفه «عزيز» حيث يحسن المراوغه بالمساحات الضيقة ومن الصعب ان يوقفه الخصم ويختمها بتمريرات بينية مرسومة بدقة لا تظهر الا من فنان مبدع وقد تجلت درجات الابداع عندما انضم مؤيد الحداد لصفوف الاصفر قادما من خيطان في موسم 1984-1985 ليشكل معه ثنائياً اقل ماكان يقال عنه أنه «جميل» بفعل التفاهم الذي قاما بتشكيله ممزوجاً بالجمال والابهار مع ولادة محمد ابراهيم كلاعب هداف مترجما عطاءات عزيز ومؤيد لاهداف وبجانبهم «الملك» فيصل الدخيل.

فهذه الفترة اعادة هيبة القادسية ليبدأ من بعدها بناء الفريق الذي اخذ باستعادة مكانته على منصات البطولات في اواخر الثمانينات.

وكان عزيز يمتلك لمسات سحرية وكأن لديه حاسة استشعار عن بعد من خلال التحركات ومعرفة اماكن زملائه في الملعب ومن ابرز روائعه الكروية تمريرته التي لعبها الى مؤيد الحداد امام السعودية في «خليجي 6» في اخر دقيقتين ليودعها الحداد بالمرمى بعدما وجد نفسه منفردا بالحارس ويسقطها فوق راسه.

كما انه كان مبدعا في «خليجي 8» بالبحرين وخصوصا في المباراة الاولى امام السعودية التي تسبب خلالها بطرد المدافع عبد الرحمن الرومي عندما انفرد بالمرمى ولم يجد الأخير أمامه حلاً سوى اعاقته.عزيز حسن ليس كأي لاعب وانما موهبة مبدعة ترسم اجمل لوحات الابداع حرمته الاصابة اللعينه من يكمل عطائه بعدما تعرض للاصابة اثناء مشاركته مع المنتخب ضد فريق اودوينيس الدانماركي يوم 4 فبراير1987 خلال الاستعدادات لتصفيات اولمبياد سيئول وهي عبارة عن قطع بالرباط الصليبي والجانبي، ومن حينها ظل في صراع مع الاصابة والخضوع لبرنامج علاجي مكثف من اجل العودة للملاعب وكانت عودته المبدئية امام الوصل الاماراتي في مطلع 1988 وشارك عدة دقائق وبعدها عاودته الاصابة مع النادي خلال التدريبات ليجري عملية جراحية اخرى، وعاد لينخرط لبرنامج تأهيلي طويل الا ان مشاركته كانت متقطعة مع الفريق في عدة مباريات بعد التحرير في موسم 91-1992 من اجل الاطمئنان على جاهزيته لكن وجد في نفسه انه لم يعد قادرا على اكمال المشوار ليعلن اعتزاله.

ومن حينها تعطل العزف الموسيقي الكروي الجميل الذي كان يقدمه عزيز حسن وربما لن تجود ملاعبنا المحلية بلاعب يحمل نفس الصفات التي كان ينفرد بها عن البقية.

موهبة منذ الصغر

بدت موهبة عزيز منذ الصغر عندما كان يلعب بالفريج ومن ثم بمدرسة العمرية وشملان بن علي على الرغم من وجود لاعبين اكبر منه سنا، لكنه عندما يشارك معهم كان مميزا مما دفع بمدرس التربية البدنية فرج خماس الى ان يطرح عليه فكرة الانضمام للعب في صفوف القادسية وحينها كان مدربا للاشبال بالنادي. وقد ابلغ عزيز افراد اسرته بالعرض حيث ينتمي لاسرة كروية فاشقائه الكبار على واحمد يلعبان في صفوف النصر وسلمان «الاشول» كان في الكويت قبل انتقاله للنصر ايضا، بالاضافة الى خالد وحامد لاعبي الكويت فلم يقف افراد اسرته امام رغبته باللعب للقادسية لينضم 1972 للمراحل السنية وكان معه لاعب الكويت السابق عادل عباس الذي لم يكمل مشواره لينضم فيما بعد لنادي الكويت.

إبداع في الشباب

كان عزيز حسن مميزا في المراحل السنية مما جعله محط انظار المختصين انذاك ففي خطوة من اتحاد الكرة باواخر السبعينيات ومن اجل اختيار لاعبي منتخب الشباب اقام دورة ما بين الاندية للوقوف على مستويات اللاعبين الشباب وقد استطاع عزيز ان يبهر كل من تابعه بعدما قدم فواصل كروية جميلة منحته بطاقة الانضمام للمنتخب.

تمريرة للصقر في قطر

شارك عزيز حسن مع القادسية اثناء معسكر تدريبي قصير اقيم في قطر قبل كاس الامير في موسم 1991-1992 وخاض الفريق لقاء تجريبيا الفريق أمام فريق قطر القطري انتهى 1-0 لصالح القدسية سجل الهدف هاني الصقر بعدما تلقى تمريرة من عزيز حسن مشابهة للكرة التي مررها لمؤيد الحداد ضد السعودية في «خليجي 6»، ولعبها هاني الصقر بنفس الطريقة.

عودة للأزرق بعد 5 سنوات

عاد للمشاركة مع المنتخب في 14 مايو 1992 أمام سوريا في مهرجان اعتزال النجم الدولي السابق ناصر الغانم الذي وجه له الدعوة، وهي الأولى له منذ اخر مشاركة له في اللقاء الودي ضد اودوينيس الدنماركي 1987 الذي تعرض خلاله للاصابة.

الاعتزال امام العربي

ودع عزيز حسن الملاعب في انطلاقة موسم 1992-1993 بعدما اجبرته الاصابة على اتخاذ القرار الصعب فكان مهرجان اعتزاله امام العربي بالدوري العام حيث انتهت المباراة لصالح القادسية 2-1 سجل الاهداف للاصفر علي بوسويهي وراشد بديح وللاخضر اسامه حسين.

