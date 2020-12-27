شصار.. على البيت الذكي؟!

Sunday النهار

جاء تدشين مشروع البيت الذكي في مدينة جابر الاحمد قبل عام والذي قامت بتطويره عدة شركات وطنية وبالمشاركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف اجراء الأبحاث والدراسات، للوصول الى النتيجة الأمثل التي يمكن تطبيقها لاحقا، من خلال هذا النموذج على المشاريع والوحدات السكنية التابعة للمؤسسة، للحد من الهدر في استخدام الطاقة الكهربائية وتوفير المال في المباني العامة والخاصة على حد سواء.

وكان المشروع الذي يشكل حاضنة لأكثر من 20 تقنية تكنولوجية حديثة تم استقطابها في ممارسة لواحدة من المهام الأساسية المناطة بها، وهي نقل وتوطين التكنولوجيا وتطويرها بما يلائم ظروف البيئة ومتطلبات القطاعات الوطنية، مع دعمها ببرامج تدريبية متقدمة، العديد من المشاريع التطبيقية بالاضافة الى التقنيات الجديدة ، حيث إن البيت يضم ا?حدث النظم والمواصفات التي تضعه على منصة ا?فضل المباني الخضراء والذكية المراعية لراحة الانسان، والمحافظة على البيئة، حيث استخدمت فيه مواد بناء بمواصفات خاصة، وا?دخلت فيه ا?فضل نظم كفاءة وتوليد الطاقة، ونظام تكييف عالي الجودة، ونظام اعادة تدوير المياه، بما يوفر 40% من استهلاك الطاقة و 50% من استهلاك المياه، وقد حاز على شهادة كفاءة الطاقة GSAS من فئة ا?ربع نجوم وهي ا?على فئة تصنيفية في هذا المجال.

وا?هم ما يميز هذا البيت ا?يضاً الجمع بين الأصالة المعاصرة، ويحمل ا?حدث مواصفات نظام البيوت الذكية والخضراء، حيث تم تشييده على طراز البيوت الكويتية ويحمل هويتنا المعمارية وتراثنا الأصيل المتوارث منذ الأجداد، ولا يا?خد با?شكال الاغتراب التي قد تفقد المجتمع جانباً من هويته وثقافته، اذ إنه نموذج لبيوت المستقبل التي يعتبر ا?مر تبنيها وتعميمها خياراً حيوياً نوفر به مواردنا النفطية اللازمة لانشاء محطات جديدة، وتوجيهها نحو التصدير ا?و حفظها للأجيال القادمة، خاصة وان كلفة التشييد وادخال التقنيات والنظم لن تتجاوز في ا?ي حال من الأحوال كلفة انشاء البيوت التقليدية القائمة حاليا، ليكون هذا البيت بمثابة متحف لتقنيات البيوت الذكية والمصدر الرئيسي للمعلومات.

ويشتمل البيت على العديد من تقنيات الطاقة الشمسية والثرموستات الذكية وهي عبارة عن مجموعة مجسات توضع بالغرف لضبط درجة حرارتها بما يرضي قاطنيه ، كما تضمن ا?نظمة التكييف ضبطه تلقائياً وبا?على نظم الجودة والموفرة للطاقة، حيث زود بمجسات الحركة التي تتيح فتح وغلق التكييف ا?توماتيكيا، كما ا?نه مدعم بنظم لاضاءة ا?ي ركن كلما قصده السكان والاطفاء عند الخروج منه، وهناك ا?يضاً مجسات لقياس درجة الحرارة والكربون على مدار اللحظة، والنوافذ مدعمة بزجاج يحقق الظروف المثلى للضوء والحرارة، فيما يتميز المصعد بتشغيله بطاقة محدودة.

وفيما يخص المياه فقد احتوى وجود المرشدات، والبويلر الحراري، وتقنيات تنظيف المياه واعادة استخدامها في الري ، وهي تختص بالمياه الرمادية ا?ي المياة الناتجة عن الاستحمام وغسيل الأطباق والمغاسل وا?حواض المطبخ، بالاضافة الى العدادات الذكية للمياه والكهرباء .

كما انه يوفر امكانية الدخول للبيت عن طريق التعرف بالوجه لتوفير اعلى درجات الامن والخصوصية، ومع إمكانية التحكم بالتكييف والاضاءة والتعرف من خلال الكاميرات الخارجية والرد علي الزائرين من أي مكان بالعالم باستخدام النت، وتم تصميم البيت ليكون ملائما لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير المواصفات والمعايير العالمية والمحلية أثناء التصميم والتنفيذ، بالاضافة الى توفير شاحن للسيارات الكهربائية من الجيل الثاني حيث تعتبر من اوائل المحطات الخاصة بشحن السيارات بالكويت.

كل هذه المميزات والتقنيات تتكامل مع استخدام مواصفات خاصة في مواد البناء وفي الأصباغ، وجميعها تناسب العوامل الجوية والبيئة في البلاد.

ومع ذلك كله فان المشروع لا نعلم حتى الآن إلى أين وصل؟

