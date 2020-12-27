انفجار في ناشفيل... و«الإرهاب المحلي» أول المتهمين

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ناشفيل- الوكالات: انفجر كارافان في وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ تعتقد الشرطة أنه «متعمد»، وتسبب بأضرار كبيرة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

واسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المباني القريبة. وتكسّر زجاج العديد من الشقق والمتاجر والمكاتب على إثره. وتناثر حطام الزجاج وأغصان الأشجار والقرميد على الأرض، فيما تضررت أنابيب مياه، واحترقت بالكامل سيارات كانت متواجدة في المحيط أو تعرضت لأضرار. وشعر السكان بالانفجار الذي وقع في شارع تجاري، على بعد كيلومترات. ونقل ثلاثة أشخاص على الأقلّ إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة، وفق قسم الإطفاء. وعثرت أجهزة الأمن في المدينة على أشلاء بشرية قرب المركبة ويشير التطور إلى احتمالية وقوع قتلى في الانفجار. ولم تتضح بعد ما إذا كانت الأشلاء تخص أحد الضحايا من المارة وقت وقوع الانفجار، أم أنها تعود لشخص كان داخل العربة التي كانت وراء الحادث.

وقالت الشرطة إنها لم تعرف بعد ما إذا كان هناك أحد داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، كما نشرت صورة للعربة في أحد شوارع ناشفيل.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل إن الشرطة استجابت في البداية لمكالمة طوارئ عن «انطلاق أعيرة نارية» في المنطقة السياحية وسط المدينة في الساعة السادسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي عندما أبلغوا عن رصد المركبة من دون أن يذكر ما الذي دفعهم للاشتباه بها.

وأضاف «الانفجار كان قويا كما ترون. الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية تجري تحقيقا واسع النطاق نعتقد أن الانفجار كان متعمدا»، فيما لم تكشف الشرطة عن أي دافع محتمل وراء الانفجار.

وأوضح رئيس الشرطة في المدينة جون درايك أن العناصر «سمعوا تسجيلاً» يصدر من الآلية يحذر من أن قنبلة سوف تنفجر بعد 15 دقيقة. وجاء في الرسالة المسجلة التي أذاعتها لاحقا قنوات تلفزيونية محلية «يجب إخلاء هذه المنطقة الآن… إذا استطعت سماع هذه الرسالة غادر المنطقة الآن». وقامت حينها الشرطة بالتوجه إلى السكان وبثّت رسائل بمكبرات الصوت دعتهم فيها إلى إخلاء المكان قبل أن تنفجر المقطورة، وفق درايك

وقال النائب السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» آندرو مكابي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن انفجارا بهذا الحجم «سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل». وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» (FBI) التحقيق في الانفجار، الذي وصفه محققون بأنه غير مسبوق في الولايات المتحدة. وذكر المكتب على تويتر أن عملاءه يساعدون في التحقيق ويسعون للحصول على معلومات من وسائل الإعلام الرقمية عن هذا الانفجار.

ويميل خبراء ومسؤولون أمنيون سابقون إلى تصنيف تفجير ناشفيل في خانة «الإرهاب المحلي»، نظرا لطبيعته وللرسائل السياسية التي يحملها.

وقد أعلن عمدة مدينة ناشفيل جون كوبر فرض حالة الطوارئ المدنية في المنطقة التي شهدت الانفجار. وأوضح العمدة في تغريدة على تويتر أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض حظر التجول في المنطقة وقررت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية وقف الرحلات الجوية من مطار ناشفيل وإليه بشكل مؤقت، جراء تأثر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالانفجار.

وطوقت قوات الأمن الحي الذي وقع فيه الانفجار. وقامت عدة فرق برفقة كلاب بوليسية بتمشيط المنطقة «للتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى».

واعتبر كوبر أن المدينة «كانت محظوظةً جداً» لأن عدد الجرحى لم يكن كبيراً على الرغم من الأضرار المادية «الهائلة». وأوضح «حصل ذلك صباح عيد الميلاد، إنه لأمر مؤسف، لكن لو حصل ذلك في أي صباح آخر، لكانت النتيجة ستكون أسوأ» نظراً لاكتظاظ هذا الحي التجاري بالمارة في الأيام العادية. وحين سؤل عن الأسباب التي ربما دفعت منفذي الانفجار على استهداف المدينة، أجاب أن ناشفيل، التي تعدّ معقل موسيقى الكانتري، مدينة «مشهورة». وأضاف «إذا أراد أشخاص لفت الانتباه والدعاية، فهم يأتون أحياناً إلى هنا».

