العراق.. ليلة توتر ساخنة بين الحكومة و«العصائب»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ«مواجهة حاسمة» ضد مغامرات الخارجين عن القانون، من دون أن يشير إلى جهة محددة. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إن «أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات».

وحمل الكاظمي الخارجين على القانون المسؤولية في «اهتزاز ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة». وشدد رئيس الوزراء العراقي بالقول «طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».

ولم يحدد الكاظمي الجهات التي قصدها في تغريدته، لكن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من هجوم استهدف السفارة الأميركية في بغداد بنحو 21 صاروخ كاتيوشا، في هجوم هو الأعنف منذ عام 2010. وعادة ما تستخدم الأجهزة الامنية العراقية عبارة «خارجين عن القانون» للإشارة إلى ميليشيات موالية لإيران. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إنه أجرى جولة ليلية في العاصمة بغداد، تفقد خلالها منطقتي الرصافة والكرخ. ونشر المكتب صورا للكاظمي في مناطق في العاصمة العراقية. وظهر الكاظمي في الصور خلال تجوله برفقة قوات الأمن والتقطاه صورا مع مواطنين وقيادته السيارة بالإضافة إلى أدائه الصلاة في أحد مساجد العاصمة.

وجاءت جولة الكاظمي بعد انتشار مكثف للقوات الأمنية أعقب أنباء عن انتشار مجموعة من مسلحي ميليشيات «عصائب أهل الحق» في العاصمة مساء الجمعة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مسلحون ملثمون يهددون باستهداف من وصفوهم بـ»عملاء أميركا» وقال مسلح ملثم إنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا «العصائب» قيس الخزعلي. وكان الخزعلي قد أشار الجمعة إلى إمكانية استهداف السفارة الأميركية في بغداد، وقال إن «وقت الرد لم يحن بعد».

يذكر ان قياديا في جماعة مسلحة اعتقال قبل يومين على خلفية الهجوم على السفارة الاميركية واعلن فيما بعد أنه أحد قيادات حركة «عصائب أهل الحق» حيث تتهمه الحكومة بإطلاق الصواريخ على السفارة. لكن حركة «عصائب أهل الحق» تنصلت من فيديو التهديد الذي أمهل الحكومة العراقية 48 ساعة للإفراج عن الموقوف حسام الزيرجاوي. وقال محمود الربيعي، احد قادة المليشيا أنهم «يحترمون القانون لكنهم يدعون إلى تطبيقه بشفافية وحزم».

وعاد الهدوء عاد إلى العاصمة العراقية بعد ليلة من التوتر بعد وساطات قام بها قادة في تحالف «الفتح» أنهت التوتر. واشارت مصادر عراقية الى ان الموقف الامني في العاصمة كان على وشك الانفجار ليل الجمعة ما استدعى تدخل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس تحالف «الفتح» هادي العامري لتهدئة الموقف وبحسب معلومات اجهزة اعلام محلية فإن «عصائب اهل الحق» استجابت لمبادرة قاسم الأعرجي لحل الأزمة مع الحكومة شريطة الافراج عن معتقلها خلال 48 ساعة فيما يرفض الكاظمي اطلاقه قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار قاضي التحقيق حول مصيره.

وبالتزامن مع هذه التصريحات نفت السفارة الأميركية في بغداد إخلاءها للموظفين خشية هجمات انتقامية مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

