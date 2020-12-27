البابا في رسالة الميلاد: وجوه أطفال سورية والعراق واليمن يجب أن «تهزّ الضمائر»

عربيات ودوليات

الفاتيكان- الوكالات: اكد البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة عيد الميلاد انّ وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين «يدفعون ثمن الحرب الباهظ»، يجب أن «تهزّ الضمائر». وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم أعرب البابا بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى «تخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط». وأضاف «لنوجه نظرنا إلى العديد من الأطفال الذين وفي جميع أنحاء العالم، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن، ما زالوا يدفعون ثمن الحرب الباهظ». وتابع «فلتهزّ وجوههم ضمائر الرجال ذوي الإرادة الصالحة، لكي تتم معالجة أسباب النزاعات، ونعمل بشجاعة من أجل بناء مستقبل سلام».وأعلن البابا مؤخراً رغبته زيارة العراق مطلع مارس، في سابقة تاريخية وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19». وأعرب عن أمله في أن يحمل عيد الميلاد «العزاء إلى الشعب العراقي وجميع الذين يلتزمون في مسيرة المصالحة، ولاسيما اليزيديين الذين تضرروا بشدة بسبب سنوات الحرب الأخيرة». وذكر البابا فرنسيس «معاناة الشعب السوري الحبيب، الذي ومنذ عقد من الزمن ترهقه الحرب وعواقبها التي تفاقمت بسبب الوباء».

وتمنى أن يستعيد «الإسرائيليون والفلسطينيون الثقة المتبادلة من أجل البحث عن سلام عادل ودائم من خلال حوار مباشر، قادر على التغلب على العنف وتخطّي الأحقاد المتفشِّية».

ودعا إلى إرساء «السلام في ليبيا» في إطار المفاوضات الجارية. وكذلك ناشد المجتمع الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي يواجه صعوبات. وكان البابا وجّه رسالة الخميس إلى الشعب اللبناني لمناسبة عيد الميلاد أكد فيها أنه يعتزم زيارة لبنان «في أقرب فرصة ممكنة».وأعرب عن دعمه إلى التزام «الأسرة الدولية والبلدانِ المعنية من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار» في ناغورني قره باغ وكذلك في شرق أوكرانيا.

