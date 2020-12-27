«التعليم» تنفي وقف الدراسة الجامعية.. و«أبليكيشن» للقاح «كورونا»

عربيات ودوليات

سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح أمس السبت الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، والتي جاء في مقدمتها الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها منطقة شرق القاهرة ومصر الجديدة والزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي للوقوف على آخر التطورات وأعمال التنفيذ في مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة- السويس، بجانب تفقد حي مصر الجديدة.

وأثناء الجولة توقف الرئيس للحديث مع عدد من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية والوقاية من فيروس «كورونا» خاصة ارتداء الكمامة حيث تجمع عددًا من المارة حول الرئيس بعد أن فوجئوا بوجوده بينهم في الشارع. وفي هذا السياق، نقلت الصحف والمواقع المصرية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا صحة على الإطلاق لوقف الدراسة الجامعية عقب انتشار فيروس «كورونا». ونفت الوزارة قرارا منسوبا للوزير د. خالد عبدالغفار بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وتحدثت «الوطن» عن تدشين موقع و«أبليكيشن» للحصول على لقاح «كورونا» منتصف الأسبوع كما نقلت عن وزارة التعليم قولها ان «تأجيل الامتحانات غير مطروح» ونقلت العناوين الرئيسة لصحيفة «الأهرام» عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها عن «موازنة مفتوحة لضبط النمو السكانى». أما صحيفة جريدة «أخبار اليوم» فقد تحدثت عن «نقل المواطنين من المناطق الخطرة إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب» وكتبت صحيفة» المصري اليوم» عن ارتفاع كبير لأعداد الإصابات بـ«كورونا» في مصر مشيرة الى ان الاصابات تتجاوز 1000 إصابة يوميا. أما «اليوم السابع» فقد حمل عددها العديد من القضايا في مقدمتها «جولة تفقدية للرئيس لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وعزبة الهجانة. وكتبت ان «وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع أي احتفالات أو تجمعات في رأس السنة».

