أسامة سرايا: سلاسة انتقال السلطة في الكويت ترجمة لقوة تراث الدولة ووعيها

عربيات ودوليات

صاحب باع كبير في محراب صاحبة الجلالة.. تتلمذ على يد أساطين المهنة فكان له الجلوس على قمة الهرم الصحافي، وتولى رئاسة تحرير واحدة من أعرق وأهم الصحف، ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم العربي كافة .. أسامة سرايا، ليس مجرد صحافي أو رئيس تحرير، بل هو أحد «صنايعية» هذه المهنة الذين أثروا فيها، وكانوا أحد نوادرها ونواضرها.. كان شاهداً على الكثير من الأحداث التي مرت بها مصر، عاصر الرئيس الراحل حسني مبارك وعائلته، وكان أحد المقربين منه بحكم منصبه برئاسة أعرق وأهم صحيفة مصرية وأكثرها تأثيراً.. لديه الكثير من الأسرار عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، فضلا عن امتلاكه رؤية تحليلية عميقة وسديدة للكثير من الأحداث والقضايا المصرية والعربية والعالمية.

«النهار» استضافت سرايا في مكتبها بالقاهرة في حوار امتد لأكثر من ثلاث ساعات، وتنشره على حلقتين، تحدث خلاله عن الكثير من الموضوعات، في أربعة محاور مختلفة شملت العلاقات الكويتية والخليجية، والأوضاع الداخلية والحكومية المصرية، بجانب المشهد السياسي والحزبي، وعهد الرئيس الراحل حسني مبارك. قال الكاتب الصحافي أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» المصرية الأسبق، ان الصحافة الكويتية هي الأهم والأقوى عربيا، موضحا في الحلقة الأولى من الحوار أن جيله من الصحافيين عاشق لمجلة «العربي» الكويتية ولصحافة الكويت لأنها متزنة وواعية.

وأشار، الى أن الكويت قادرة على أن تقود مبادرة عربية شاملة للنهوض بمجال الثقافة والفكر بشكل عام نتيجة حالة الوعي والهوية الكبيرة التي تتمتع به في قضية العروبة والتراث، موضحا أن الثقافة العربية والمصرية تمر الآن بمرحلة من عدم التوازن وفي أمس الحاجة الى طرح مبادرة شاملة تقودها دولة كبيرة مثل الكويت.

وشدد رئيس تحرير «الأهرام» الأسبق، على قوة العلاقات التي تربط مصر والكويت، منوها الى أن جماعة الاخوان حاولت الوقيعة بين الشعبين الا أن وعي النظامين المصري والكويتي وأيضا وعي الاعلام بالبلدين أحبط هذا المخطط الاخواني.

وأوضح، أن السياسة الخارجية للكويت لن تهتز برحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لأنها ثابتة ومتزنة وواضحة للجميع، بدليل أن جهود المصالحة الخليجية ولم الشمل العربي استمرت بعد رحيل سموه.

ووصف أداء مجلس الأمة القوي بأنه انعكاس لحالة الوعي وحرية الرأي الذي وفرها النظام السياسي في الكويت.

وأكد سرايا، أنه متواجد في المشهد الصحافي والاعلامي المصري بدون أي تهميش أو ابعاد مثلما يردد البعض، موضحا أنه يكتب مقاله الأسبوعي بشكل ثابت في «الأهرام»، بجانب مقاله الثابت بمجلة «الأهرام العربي» الأسبوعية.

وأوضح أن الدولة المصرية تدير أزمة كورونا بكفاءة بدون أي اخفاء للحقائق وللأرقام مثلما يروج البعض وخاصة من جماعة الاخوان ولجانها الالكترونية.

وأشاد بأداء حكومة د. مصطفى مدبولي تنفيذها لرؤية الرئيس السيسي، في النهوض بمصر اقتصاديا وسياسيا، مؤكدا أنه خلال فترة وجيزة ستتبوأ مصر مرتبة اقتصادية كبيرة وهو ما تؤكده كافة مؤسسات التصنيف والتقييم الدولية.

ووصف رئيس تحرير «الأهرام» الأسبق، أداء الرئيس السيسي بالممتاز، وخاصة في ملف العلاقات الخارجية، موضحا أن السياسة الخارجية لمصر متشابهة تماما مع السياسة الكويتية، بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة واحترام دول الجوار في سياسة ثابتة ومتزنة.

وقال، ان الاعلام المصري المقروء والمسموع والمرئي، لم يخرج حتى الآن من أزمة أحداث يناير 2011، والتي اعتمدت على الصوت العالي وافساد جماعة الاخوان لكل مؤسسات الدولة.

وأكد على أن الآراء التي تتحدث عن انتهاء قريب للصحف الورقية في مصر أو خارجها آراء خاطئة، فالصحف الورقية مستمرة ولن تنتهي، وكل التجارب والشواهد أكدت ذلك حتى مع ظهور الاعلام المرئي ومنصات السوشيال ميديا، مشيرا الى أن الصحف عليها الآن أن تطور نفسا وأن تغير من الشكل التقليدي الذي عودت عليه القارئ.. والى تفاصيل الحوار:

بداية.. ما تقييمك للصحافة الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص؟

أداء الصحافة الخليجية جيد، جيلي من الصحافيين المصريين يحب ويحترم صحافة الخليج لأنها تقدم مضموناً واعياً ومحترماً، وفيما يخص الصحافة الكويتية فهي أهم صحافة في العالم العربي، والتاريخ هو من يقول ذلك. صحافة الكويت لها نكهة مختلفة فهي تحتضن كل التوجهات والمدارس الصحافية.

ومجلة «العربي» التي كان يرأس تحريرها الصحافي المصري أحمد بهاء الدين تعد تراثا عربيا كبيرا.

قاطرة الكويت

هل نجحت «العربي» في الغرض الذي أنشئت من أجله؟

بلا شك، مجلة «العربي» عكست قوة تراث وثقافة وعروبية الكويت حتى يومنا هذا، جمعت كبار الصحافيين والكتاب، فهي مطبوعة قوية للغاية ساعدت في تأصيل العروبة.

الثقافة العربية في الوقت الراهن، تمر بمرحلة من عدم التوازن نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة وما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي»، وأدعو الكويت بما تمثل الى طرح مبادرة للنهوض بالثقافة العربية من جديد.

والكويت قادرة على أن تقود قطار التغيير الثقافي نحو الأفضل.

ولكن هناك مبادرات كويتية وخليجية بالفعل في هذا الاطار؟

نعم، أعلم جيدا أن الكويت بالفعل تقدم على مدار السنوات مبادرات في قطاعات عدة ومنها الثقافة والفكر، ولكن ترتكز في هذا الأمر على دول مجلس التعاون بحكم تواجدها الجغرافي، ولكن الكويت كما قلت دولة قادرة على أن تقود خلفها جميع الدول العربية في مسألة النهوض بالثقافة والفكر في المشرق والمغرب والخليج.

والامارات أيضا من الدول الخليجية الكبرى التي تقوم بجهود كبيرة في ملف الفكر والثقافة والتكنولوجيا، وتقدم مبادرات رائعة مثل مبادرة «مليون مبرمج عربي» على سبيل المثال بجانب مشروعاتها الضخمة التي نفذتها ومازالت في جميع المجالات للانفتاح على العالم أجمع، فالعالم العربي يحتاج مبادرات عملاقة في كافة المجالات الثقافية الفنية والرياضية والأدبية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والسياحية.

الكويت ولم الشمل

كيف تنظرون الى جهود الكويت للم شمل العرب واتمام المصالحة الخليجية؟

ليس بجديد على الكويت لم الشمل العربي وتوحيد الصف الخليجي، سياسة الكويت متزنة قائمة على الاحترام والحوار والوسطية، وهي نفس السياسة المصرية، وهو ما يعكس سبب العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.

وجهود سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للم الشممل العربي وحل الأزمة الخليجية كبيرة للغاية ولن تنساها الشعوب العربية على الاطلاق.

وهل تتوقع نجاح جهود الكويت في حل الأزمة الخليجية؟

الكويت فعلت ما بوسعها اقليميا ودوليا لحل الأزمة، ومن مصلحة المنطقة العربية أن تحل الأزمة وتنتهي الخلافات تماما، وجهود المصالحة والوساطة التي بدأها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مستمرة الآن في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولم تتوقف تلك الجهود مع رحيل سموه، سياسة الكويت ثابتة ومعلنة للجميع لا تتغير أو تتأثر برحيل حكامها.

وتاريخ الحكم في آل الصباح يتم بسلاسة وهو ما يعكس سبب السياسة الخارجية المتزنة للبلاد، وهو ترجمة لقوة وتراث ووعي دولة الكويت.

وعائلة الصباح، رسخت لثوابت معروفة للجميع في الحكم أولى تلك الثوابت هو مبدأ العروبة والقومية وبعدها السياسية الخارجية المتزنة والمستقرة في مواجهة جميع الأزمات المحيطة بها، اضافة الى وجود نظام سياسي داخلي قوي قائم على فتح الخطوط الجميع وهو ما ساعد على حرية الصحافة الاعلام، كما أن الكويت لم تعاد الدول على مدار تاريخها، وكل ذلك نتيجة وعي أسرة الصباح في الحكم.

الهوية والتراث الذي تحدثتم عنه ألم يكن ذلك سببا في تجاوز تبعات الغزو العراقي؟

نعم، لو كانت الكويت دولة بلا هوية واضحة وبلا تراث أو وعي حقيقي، لكانت انتهت بعد الغزو العراقي، ولكن الحمد لله أنها تمتلك هوية ساعدتها على تجاوز تلك المحنة فورا، وسياسة الكويت الخارجية ومكانتها الاقليمية دفع كل دول العالم بلا استثناء الى الوقوف بجوار الكويت ضد الغزو العراقي، ونجحت الكويت في تحرير أرضها نتيجة عمق سياسي وهذه حقائق ثابتة، تكريس الهوية الكويتية الوطنية منذ الاستقلال ساعد على تجاوز أزمة ومحنة الغزو.

بلد واحد

كيف تقيم التجربة الديموقراطية لمجلس الأمة الكويتي؟

ديموقراطية حقيقية، وأداء مجلس الأمة القوي هو انعكاس لقوة ووعي النظام السياسي الكويتي الذي يحتضن كل الآراء والتيارات مؤيدة ومعارضة، وأنا معجب جدا بأداء مجلس الأمة وبمبدأ الحوار القائم ومناخ الحرية السائد.

كيف تقيمون العلاقات بين الكويت ومصر ومحاولات استهدافها من قبل جماعة الاخوان وبعض الكارهين مؤخرا؟

علاقات مصر والكويت قوية ومتجذرة، وهي أقوى بكثير من شائعات «السوشيال ميديا»، ولن تتأثر على الاطلاق بأية محاولات للوقيعة من قبل جماعة الاخوان وكتائبها الالكترونية، لأنها المستفيد الأول من أي فرقة عربية وخصوصا بين مصر والكويت.

القنوات الفضائية المؤيدة للاخوان تتعمد الفتنة وبث فرقة، ولكن لمصر والكويت عمود فقري من الوعي ووضوح الرؤية بين الطرفين.

امتداد مصر الثقافي والعروبي متواجد في الكويت نظرا لتشابه الثقافتين في حب الفن والحضارة ونبذ العنف والتطرف.

جماعة الاخوان وكتائبها الالكترونية المستفيد الأول من أي فرقة عربية، وهي من روج الشائعات وحاولت تهييج الرأي العام لبث الفتنة بين الشعبين، والقنوات الفضائية المؤيدة للاخوان كانت تتعمد احداث فتنة وفرقة بين الكويت ومصر، ولكن الحمد لله على أن مصر والكويت لديهما وعي وثقافة، بجانب امتداد بيوت المال ورجال الأعمال الكويتيين الذين يعملون في مصر ويمتلكون مشروعات كثيرة في قطاعات عدة، كما أن هناك كويتيين مقيمين في مصر، ومصريين يقيمون ويعملون في الكويت.

وأي جماعة تحاول اللعب على وتر العلاقات بين مصر والكويت، هي التي ستتضرر وليس البلدين، فالكويتي في مصر يعامل معاملة المصريين وكذلك المصريون بالكويت يعاملون أفضل معاملة، فالعلاقات بين الشعبين أقوى من السياسة ومن المستحيل أن يحدث لا قدر الله قطيعة أو فرقة، وأغلب المصريين لديهم أصدقاء أو أبناء أو أعمال في الكويت، فأنا لدىّ ابنتان تعيشان في الكويت باستقرار بدون أي أزمات، وأحفادي يعيشون في الكويت وأزورهم كل فترة، ولم أشعر في مرة واحدة أنني غريب هناك، وزرت الكويت عقب تركي رئاسة تحرير الأهرام في 2011 حوالي 5 مرات، فالكويت ومصر بلد واحد.

وما تقييمك لأداء الاعلام في مصر والكويت في ظل المحاولات الاخوانية؟

لم أرصد أي تجاوزات، الاعلام في البلدين تعامل بمنتهى الوعي والمصداقية في ملف العلاقات، وتفهم الاعلاميون على الفور أن هناك محاولات وقوى خارجية تحاول أن تؤجج الأوضاع وأن تشعل الشارعين، من خلال السوشيال ميديا، ببث الاشاعات.

فرصة ذهبية

ما مجالات الاستثمار المتاحة من وجهة نظركم لرجال الأعمال الكويتيين؟

الاستثمار في سيناء بكل المجالات والمشروعات المطروحة من قبل الدولة، مجالات حيوية ومهمة للغاية ومتاحة أمام المستثمرين الكويتيين، وأنا أدعوهم للاستثمار في تنمية سيناء، وسيناء الآن هي «مصر الآسيوية» التي بدأت في البزوغ وستكون سيناء نقطة لقاء بين الدولة المصرية الأفريقية ودول الخليج وآسيا، وهذا المصطلح له بعد استراتيجي، والسعودية لها مشروعات تعليمية وثقافية كبيرة في سيناء وغيرها، وأدعو الكويت الى تنفيذ مشروعات في مصر بمجالات الثقافة والتعليم والفنون لأنها دولة رائدة في هذا المجال وستنجح في هذا المجال بمصر خاصة في منطقة سيناء، والعائد في تلك المشروعات سيكون «خرافياً»، وأنا أشبه سيناء بـ«هونغ كونغ وسنغافورة».

تواجد رجال الأعمال الكويتيين، في مصر ضعيف في الوقت الحالي رغم أنهم قادرون على الاستثمار بكل المجالات، وخاصة في الخدمات والزراعة والتكنولوجيا والتصنيع الغذائي في منطقة سيناء، وتلك المشروعات مع تنفيذها سوف تساهم في فتح الحركة البرية مع دول الخليج.

السلطة الرابعة

أين الكاتب الصحافي أسامة سرايا من المشهد المصري؟

مقالي ثابت في الأهرام كل يوم اثنين، ولي مقال ثابت أيضا في الصفحة الأخيرة بمجلة الأهرام العربي التي أسستها حينما كنت في الأهرام، ولي مقالات حالية في الشأن العربي والعالمي.

اذن لا يوجد تعمد لابعادكم عن المشهد الاعلامي مثلما تحدث البعض؟

على الاطلاق، أنا متواجد وتقريبا تأتيني دعوات يومية للمشاركة في مؤتمرات سواء محلية أو عالمية وكتابة آراء والمشاركة في فعاليات سياسية، ولكن في حقيقة الأمر بسبب كبر السن أصبحت أعتذر عن المشاركة.

وكيف ترى أوضاع الصحافة والاعلام في مصر؟

في تقديري الصحافة والاعلام المصري، لم يخرجا حتى الآن من أزمة 25 يناير، فالمواطن المصري أصبح يتعامل مع الاعلام والصحافة منذ ثورة يناير وتبعاتها على أنهما منبر للصوت العالي المتأثر بالثورات، ما زال الاعلام والصحافة في حالة عناء من الأثر السلبي لأحداث 25 يناير، بالاضافة الى أن هناك عددا كبيرا من القائمين في مجال الاعلام في مصر انسحبوا من المشهد، فالاعلام بكل أنواعه المسموع والمرئي المقروء مازال يعيش في عصر الأزمة ولم يخرج منه نتيجة الأحداث السلبية لـ25 يناير وصعود الاخوان للسلطة وقتها، ولابد من أن يخرج الاعلام من تلك الأزمة وأن يرمم نفسه، حتى يكون قاطرة ضمن قطارات التنميةة في مصر، ويعود المستهلك- المواطن- مرة أخرى لمرحلة التوازن النفسي.

وهل ستنتهي الصحافة الورقية المصرية؟

لا، والتجارب السابقة أثبتت أن أي تطور في مجال الاعلام لن يلغي أو ينهي الصحافة الورقية فهي مستمرة منذ سنوات، ولكن لابد أن يتطور شكل الصحافة الورقية المصرية سواء الصحف الحكومية أو المستقلة للأفضل لأن الشكل التقليدي للصحف أصبح يحتاج الى اعادة هيكلة.

ترأستم تحرير أقوى وأقدم صحيفة على مستوى الوطن العربي «الأهرام»..هل ترى أن مناخ الصحف القومية الحالية شبيه بفترتكم السابقة؟

لاشك أن الصحف المصرية بشقيها القومي والمستقل عاشت فترة من الحريات الواسعة خلال عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، والوقت الحالي بمثابة مرحلة انتقالية فيما يخص الصحافة ما بين العودة الى الوضع الطبيعي وما بين الحرب الدائرة من قبل الدولة المصرية ضد الارهاب وجماعة الاخوان وهي حرب مكلفة للغاية ماليا، اضافة الى ذلك فقد تسببت جماعة الاخوان في جفوة كبيرة في الشارع السياسي المصري، وهو ما أثر على أداء الصحافة والاعلام وأيضا ملف الحريات بمصر بلاشك وعلى كل القطاعات، أمر طبيعي أن يكون الأداء متذبذب وغير قوي.

مصر محظوظة

كيف تقيم تعامل الحكومة المصرية مع ملف أزمة «كورونا»؟

من وجهة نظري أن مصر من الدول المحظوظة في تلك الأزمة، فهي من الدول التي تحرص على تطعيم الأطفال منذ ستينيات القرن الماضي فور ولادتهم وفقا لجداول زمنية والجميع في مصر ملتزم بتلك التطعيمات، وهو ما ساعد على عدم انتشار هذا الفيروس نتيحة حالة المناعة لتلك التطعيمات وخاصة تطعيم «التيفود»، اضافة الى المناخ الصحي لمصر معتدل بوجود الشمس طوال العالم، وهو ما ساعد أيضا على القضاء على الفيروس فهناك مدن في مصر لم يدخلها الفيروس حتى الآن مثل شرم الشيخ والأقصر ومدن أخرى.

وما روجته جماعة الاخوان عن أن الحكومة تخفي الأرقام الحقيقية لمعدل الاصابات والوفيات بكورونا، أمر غير صحيح وغير عقلاني، فالموت لا يستطيع أحد أن يخفيه وهناك مراقبة من منظمة الصحة العالمية.

ولو كان هناك وباء في مصر مثلما يتحدث البعض لكان عدد الاصابات والوفيات بكورونا يوميا يتجاوز مئات الآلاف لا قدر الله، مصر تعد 100 مليون نسمة، فوضع كورونا في مصر مطمئن تماما ومستقر ولم يتحول الفيروس في أي يوم أو لحظة الى وباء، ولم يحدث في مصر والحمد لله موت جماعي يوميا بأرقام كبيرة مثلما حدث في أوروبا وأميركا ودول أخرى.

ولكن البعض يتحدث عن تأخر مصر في اصدار القرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية؟

لم تتأخر لأن الفيروس في مصر كما قلت مجرد مرض عادي لم يتحول لوباء، وفي تقديري أن القرارات التي اتخذتها مصر في مارس وخاصة حظر التجوال وغلق المنشآت والمساجد والجنازات كانت أكبر من الحدث ومبالغة، ولم يكن هناك داع لها، ومصر اتخذت تلك القرارات والاجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين وليس لأن هناك وباء، والحكومة لا تخفي الأرقام الحقيقية مثلما يروج الاخوان، وهناك اصابات ووفيات يومية بأرقام بسيطة للغاية وهي الأرقام الفعلية التي تعلنها يوميا وزارة الصحة المصرية.

وأعتقد أن الحكومة المصرية، لن تلجأ مرة أخرى لمثل هذه القرارات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن يروج لتلك الأمور مخطئ كما أن مصر لاتحتاج الى حظر التجوال مرة أخرى أو غلق المساجد، فالعنصر الحاكم في أزمة كورونا هو الشمس، ومصر دولة مشمسة طوال العام،وأعتقد أيضا أن أفريقيا لم تشهد في أي يوم تحول كورونا الى وباء، لأنها قارة مشمسة طوال الوقت، وهو يعطي مناعة لقتل الفيروس.

المصريون تعاملوا بوعي كبير مع فيروس كورونا، وكان هناك احترام وما زال للاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وأعتقد أنه خلال وقت ليس كبيرا ستعلن مصر انتهاء الفيروس تماما والسيطرة عليه، مع اللقاح الصيني الذي وصل لها ومع اللقاحات الأخرى المقرر وصولها خلال أسابيع قليلة مقبلة.

شريان الحياة

كيف تقيم أداء حكومة د.مصطفى مدبولي بشكل عام؟

الحكومة تقدم أداء جيدا، وتسير وفق خطط شاملة لتنمية مصر في جميع القطاعات والمجالات، ومصر قفزت خلال الـ 6 سنوات الماضية الى مرتبة اقتصادية كبيرة، وهو ما ساعدها على مواجهة كورونا وغيرها من الأزمات، والحكومة لديها شبكة طرق وبنية تحتية ومدن جديدة فتحت شرايين الدولة بأكملها في القطاع الاقتصادي بشكل خاص، وحاليا مصر تمتلك شبكة طرق تغطي جميع المناطق المصرية بدءا من البحر الأبيض حتى البحر الأحمر، بجانب مشروعات عملاقة في جميع المجالات.

اضافة الى نجاح الحكومة في تنفيذ الأنفاق الـ6 العملاقة بمنطقة قناة السويس ومحاور الطرق في القناة، وهو الشريان الحقيقي لأي تنمية، ونجحت الحكومة في حل أزمة البترول والغاز فمصر تحولت من دولة كانت تبحث عن الطاقة وتواجه أزمة يومية في الطاقة خلال عهد الاخوان الى دولة مصدرة للغاز ومن المتوقع أن تكون رابع دولة في انتاج الغاز وهو ما سيوفر للدولة مئات مليارات الدولارات، وسبب عدم شعور المواطنين بثمار المشروعات التي توفر أرقاما كبيرة هو النمو السكاني الكبير الذي تواجهه مصر.

المشروعات القومية والحكومية الكبرى التي تنفذها الدولة وفرت ملايين فرص العمل وأصبحت مصر الآن دولة منتجة وتوفر فرص العمل للجميع بعد أن كانت مصدرة للعمالة، والعمالة التي عادت من الخليج وليبيا اندمجت حاليا في سوق العمل المصري.

بضاعة مستهلكة

ملف العلاقات المصرية الايطالية..كيف تقيمه في ظل أزمة قضية ريجيني؟

علاقات مصر بايطاليا مستقرة ولا توجد مشكلات، وايطاليا هي التي تريد أن يكون لديها علاقات قوية مع مصر لأنها تعلم أن القاهرة قلب المنطقة العربية، وأي مواطن يعيش على الأراضي المصرية سواء كان ريجيني أو غيره عليه أن يحترم قوانين وسيادة الدولة، وليس لدي معلومات عن تلك القضية سوى المعلن عنه، والنيابة العامة في مصر وروما أصدر بيانا مشتركا حفظا فيه التحقيقات بالقضية، ومصر من أكثر دول العالم حاليا التي تحترم حقوق الانسان، والهجوم عليها حاليا في هذا الملف أصبح بضاعة مستهلكة، لأن مصر لم تتجاوز في حق أي مواطن، وعلى الجميع أن يفرق بين مفهوم حقوق الانسان وبين الارهاب والحرب على الارهاب فنحن دولة ذات سيادة، ولن يسمح لأي دولة بأن تتدخل في شأننا الداخلي مهما كان حجمها.

فيما يخص مواجهة الفساد..هل ترى أن مصر تغيرت للأفضل في هذا الملف؟

نعم بلا أدنى شك، الرئيس السيسي أعلن للجميع أن من يخطئ سيعاقب فورا مهما كان وضعه أو اسمه، وشاهدنا ذلك بالفعل فهناك وزراء ومسؤولون تم القبض عليهم في مكاتبهم وفي سياراتهم، والقانون في مصر الآن بالفعل يطبق على الجميع فقير أو غني ولا يوجد تستر أو كتمان على أي شخص، والسيسي أعطى اشارة لجميع الجهات الرقابية بمعاقبة أي فاسد على الفور، وهو ما يعني أن مصر بالفعل الآن دولة قوية تحارب الفساد بكل قوة وأيضا بكل عنف للقضاء عليه، ومن يخطئ الآن في مصر تقطع يده على الفور.

حقيقة الاخوان

في تقديركم .. كيف تعامل مبارك ونظامه مع ملف الاخوان؟

مشكلة ملف الاخوان المسلمين، قديمة منذ الخمسينيات، وما كان يتردد عن أن أمن الدولة هو من كان يدير جماعة الاخوان في عهد مبارك كان خاطئا وغير حقيقي، والاخوان لهم وزن سياسي من الخمسينيات وهم من ساعدوا الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ليحكم مصر، ولم يكن أحدا يتخيل أن الاخوان سيقومون بما فعلوه من قتل وترهيب وعنف ودماء ضد المصريين، فحسبتنا السياسية للاخوان كجماعة سياسية كانت مختلفة ومخطئة تماما، لأن الاخوان اختاروا أن يحتموا بالغرب والأميركان مع بداية عام 2001 تحديدا أملا في الوصول للسلطة بمصر.

أسامة سرايا في سطور

أسامة سرايا من مواليد 24 مارس 1952 تخرج في كلية الاعلام عام 1975 تولى رئاسة تحرير جريدة «الأهرام» من يوليو 2005 حتى مارس 2011 . يصدر له مقال أسبوعي يوم الجمعة يتناول فيه آراءه السياسية والشؤون الداخلية والخارجية في مصر. عمل كمحرر اقتصادي في «الأهرام» ثم رئيسا للصفحة الاقتصادية منذ 1988 حتى 1992 سافر للمملكة العربية السعودية مديرا لفرع الجريدة هناك ثم عاد ليؤسس مجلة «الأهرام العربي» ويتولى رئاستها منذ 1998 حتى وقع عليه الاختيار لخلافة ابراهيم نافع في رئاسة تحرير «الأهرام»، قبل أن يترك منصبه عقب ثورة يناير.