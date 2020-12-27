ليفربول للابتعاد في الصدارة أمام وست بروميتش

دوليه

يسعى ليفربول الانكليزي إلى مواصلة انتصاره والبقاء في صدارة الترتيب عندما يلتقي وست بروميتش اليوم ضمن المرحلة 15 من الدوري الانكليزي، كما يلعب اليوم توتنهام السادس مع ولفرهامبتون.

ويتصدر ليفربول ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليستر الثاني الذي خاض مواجهة قوية أمام مان يونايتد الثالث في وقت متأخر مساء أمس.

وأفاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن نجم الفريق المصري محمد صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وعبّر صلاح في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية مطلع الأسبوع الحالي عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة مما عزّز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبة المهاجم في الرحيل.

وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة وست بروميتش اليوم «نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية».

وأضاف «كان يضحك كثيرا (خلال التدريبات). قد تشبع أمور أخرى نهم الصحافيين للكتابة عنها لكن داخليا لا يوجد فعلا ما أقوله». وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-0 على كريستال بالاس مطلع الأسبوع وسجل هدفين بعد أن شارك بديلا ليساعد متصدر الدوري الممتاز على مواصلة مستواه الرائع.

ولم يخسر ليفربول حامل اللقب في عشر مباريات في الدوري ومني مرماه بثمانية أهداف فقط منذ الخسارة 7-2 أمام أستون فيلا في أكتوبر وفاز في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وقال كلوب «7-0 نتيجة لا نشاهدها كثيرا. بعد مباراة بالاس خالجني شعور بأننا نجحنا في تعويض الهزيمة القاسية أمام أستون فيلا».

وتابع «قبل عامين لم نحقق انتصارات بعد أن كان فريقي يتصدر البطولة في عيد الميلاد. الأمر يتعلق بقوة المنافسين». وأردف «نحن سعداء بالصدارة لكننا نعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة. الصدارة جيدة ولا شيء أكثر من ذلك. إذا أردنا تحقيق أشياء مميزة يتعين علينا التركيز حتى آخر الموسم».

كما أكد كلوب أن تياغو ألكانتارا المنضم قبل انطلاق الموسم ليس جاهزا للعودة أمام وست بروميتش بعد أن غاب عن آخر تسع مباريات بسبب الإصابة. وأضاف «تياغو قطع الخطوات الأولى نحو العودة إلى تدريبات الفريق».

وفي المباراة الثاني يريد توتنهام عندما يلتقي ولفرهامبتون العودة إلى المنافسة على مقدمة الترتيب بعد أن نال نقطة واحدة فقط في مبارياته الثلاثة الأخيرة إذ انهزم في مباراتين وتعادل في واحدة. ويلعب اليوم أيضاً ليدز مع بيرنلي، ووست هام مع برايتون.

