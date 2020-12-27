بيلسا ينتقد وسائل الإعلام

دوليه

انتقد مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد وسائل الإعلام قائلا إن البعض يحاول «زعزعة استقرار» فريقه من خلال دعوات لتغيير طريقة اللعب.

وبينما أثارت فلسفة بيلسا الهجومية إعجاب الكثير من الخبراء، شكك آخرون في جدواها حيث مني مرمى ليدز الصاعد حديثا بأهداف أكثر من تلك التي سجلها ليتراجع للمركز 14.

وتجرّع ليدز هزيمة مذلة 6-2 أمام مضيفه مان يونايتد الأحد الماضي مما زاد الانتقادات لطريقة لعب بيلسا حيث تلاعب يونايتد بقيادة أولي غونار سولسكاير بمنافسه في أولد ترافورد. لكن بيلسا قال إن تلك النتيجة لا يجب أن تكون منصة للانتقادات الموجهة لخططه التدريبية.

وقال للصحافيين قبل مواجهة ضيفه بيرنلي اليوم «لا أقلق كثيرا مما تقوله وسائل الإعلام. أسمع وأشاهد وأطالع وسائل الإعلام في محاولة للخروج بأفضل رسالة ممكنة مما تقوله. ما يقلقني حقا أن بعض ما تكتبه الصحف يؤثر على الجماهير وعلى قدرتها على فهم حقيقة ما يدور حولها. يحاولون أيضا زعزعة الاستقرار من خلال الإيحاء للاعبين بأن طريقة اللعب تحتاج إلى تغيير».

وأضاف «يحدث هذا الأمر مع أي خسارة ثقيلة. قبل مباراة يونايتد كان الرأي مختلفا تماما. بالطبع يتم الحكم على الأداء من خلال الأهداف التي تدخل مرماك». وقال بيلسا إنه على الرغم من فوز يونايتد الكبير تقاسم الفريقان السيطرة على المباراة لكن أصحاب الضيافة نجحوا في ترجمة فرصهم إلى أهداف بينما أخفق ليدز في ذلك رغم صناعة فرص أكثر.

لكن المدرب الأرجنتيني أقر بأن سولكاير تفوق عليه بالاعتماد على فريد وسكوت مكتوميناي في خط الوسط. وقال «بهذه الطريقة تفوق مدرب يونايتد علي».

