ووكر وجيسوس مصابان بـ «كورونا»

دوليه

أعلن مانشستر سيتي أول من أمس إصابة لاعبيه كايل ووكر وغابريال جيسوس بفيروس كورونا. وقال سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي إن مهاجمه غابريال جيسوس ومدافعه كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار. كما أصيب اثنان من أفراد الطاقم الفني للنادي وبدأ المصابون الأربعة فترة الحجر الصحي. وقال سيتي في بيان «الجميع في النادي يتمنى للزملاء الشفاء العاجل خلال فترة الأعياد قبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسات من جديد».

ويحتل سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 23 نقطة وسيحل ضيفا على إيفرتون غدا.

