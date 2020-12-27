مينديز يدخل خطط ريال مدريد

دوليه

يخطط مسؤولو ريال مدريد، لعقد صفقة مهمة بضم البرتغالي نونو مينديز الظهير الأيسر لسبورتنغ لشبونة في خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحافية إسبانية. وقالت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، أول من امس، إن مينديز دخل ضمن أولويات ريال مدريد خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن ريال مدريد كان على تواصل قوي مع وكيل مينديز في الصيف الماضي، كما أن الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان استمرا في متابعة اللاعب البرتغالي، وأدركا مدى تطوره هذا الموسم. وأوضحت أن ريال يحتاج لظهير أيسر جديد، عقب بيع سيرجيو ريغيلون إلى توتنهام، الصيف الماضي، بالإضافة إلى تراجع مستوى الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو دا سيلفا.