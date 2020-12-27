بوكيتينو على بُعد خطوتين من سان جرمان

دوليه

اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، من قيادة باريس سان جرمان الفرنسي، خلال الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير، أكَّدت أنَّ ادارة سان جرمان، أقالت المدرب الألماني توماس توخيل، كما أُبلغ الأخير بالقرار، الأربعاء. ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فانَّ المفاوضات جارية بالفعل بين بوكيتينو، وادارة سان جرمان، والمدرب الأرجنتيني على بعد خطوتين فقط من الاعلان الرسمي لتولي قيادة باريس.

ويمهد اقتراب بوكيتينو من تولي تدريب باريس سان جرمان، طريق النادي الفرنسي نحو صفقة من العيار الثقيل، قد تكون هي الأبرز خلال القرن الجاري.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» في تقرير لها الى أنَّ ارتباط اسم بوكيتينو بباريس، يربط «بي اس جي» بابرام صفقتين هما كريستيان ايريكسن لاعب وسط انتر، الذي يبحث عن فريق آخر، وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينوي الرحيل بنهاية عقده هذا الموسم.

وبررت الصحيفة، هذا الطرح بأن ميسي كان يفضل تعاقد ناديه مع بوكيتينو مدربًا للفريق، خاصة مع تزكية «ليو» أسماء بعض المدربين في وقت سابق، مثل مواطنه تاتا مارتينو.

ووصفت أيضًا أن اهتمام النادي الفرنسي بضم ليونيل بأنه «سر مكشوف»، يشغل بال مسؤولي سان جرمان من العاصمة الفرنسية لملاك النادي في الدوحة، وكلهم أمل في استغلال هذه الفرصة التاريخية لضم اللاعب، بخلاف تحقيق حلم نجم الفريق، نيمار، الذي صرح برغبته في اللعب مجددًا بجوار ميسي.

ولفتت «لو باريزيان» الى أن ما يعزز هذا الاتجاه هو أن ميسي ومواطنه بوكيتينو، استهلا مسيرتهما مع ناد واحد، هو نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وواصلت بأن «ليو» لم يكسب قضيته في اقناع مسؤولي برشلونة بتولي بوكيتينو مهمة الفريق في وقت سابق، الا أن أمامه حلا آخر لتحقيق هذه الرغبة، وهو الانتقال لصفوف العملاق الباريسي.

