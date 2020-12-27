أتلتيكو مهتم برويز

دوليه

جدد أتلتيكو مدريد، اهتمامه بالاسباني فابيان رويز بنجم نابولي الايطالي والمعروض للبيع من قبل ناديه، للفوز بخدماته في المستقبل القريب. وسبق لأتلتيكو أن حاول ضم الدولي الاسباني عندما كان لاعبا في صفوف ريال بيتيس قبل موسمين، الا أن نابولي تدخل وحسم الصفقة لصالحه، مقابل 30 مليون يورو. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان أتلتيكو أحيا اهتمامه بضم رويز، بمجرد علمه بنية نابولي في بيعه، والاستفادة من قيمته. ويرتبط رويز، 24 عاما، بعقد مع نابولي حتى صيف 2023، حيث حاول النادي الايطالي تمديد عقده حتى 2025، الا أن محاولاته فشلت. ومع ابتعاد رويز عن تشكيلة جينارو غاتوزوز في الفترة الأخير لصالح ديمي، وزيلينسكي، وباكايوكو، قرر نابولي عرض اللاعب للبيع. ومع ذلك، فان نابولي سيواجعه منافسة شرسة للغاية على ضم رويز، خصوصا مع اهتمام أندية ريال مدريد، برشلونة وباريس سان جرمان بضمه. كما أن بعض التقارير الايطالية، أفادت بأن نابولي لن يستمع الى أي عرض بأقل من 50 مليون يورو، وهو ما يفوق قدرات أتلتيكو مدريد.