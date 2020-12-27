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دوليه

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سوسييداد جدد عقد مدربه


أعلن نادي ريال سوسييداد تجديد عقد مدربه ايمانول ألغواثيل حتى عام 2023. وقال سوسييداد في بيانه ان ألغواثيل أثبت قدرته على تطوير الفريق وقدّم الاضافة للاعبين الذين يُكنّون له احتراما كبيرا. ويعمل ألغواثيل مع النادي كمدرب منذ 2014 بدءا من الفئات السنية الى أن قاد الفريق الأول في 2018. ويعد سوسييداد من أقوى الأندية هذا الموسم حيث تصدر الدوري الاسباني لأسابيع عديدة قبل أن تعيقه الاصابات حيث يحتل حاليا المركز الثالث في الترتيب بعد أن غاب عنه الفوز في المباريات الست الأخيرة بواقع ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم متتالية.


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