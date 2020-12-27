مارتينيز: لا يوجد مهاجم مثل لوكاكو

دوليه

أشاد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، بقدرات روميلو لوكاكو، مهاجم انتر، وقدرته على مساعدة فريقه. وقال مارتينيز، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو «لقد كان لي لمسات خفيفة على لوكاكو، بعد أن لعب معي في ايفرتون، أول 24 مباراة في مسيرته بالدوري الانكليزي الممتاز عندما كان 19 عاما فقط».

وأضاف «الهجوم على لوكاكو بسبب تصريحه أنه من أفضل 5 مهاجمين عالميا؟ حسنا.. أنت تعرف كيف تعمل وسائل الاعلام». وشدد «يمكنك قول الأشياء الصحيحة بنسبة 99%، لكن سيتم ابراز هذا الـ 1%، وسيتم التأكيد عليه أكثر من التصريحات الأخرى. لقد أعطوا الأمر أكبر من حجمه».

وأتم «روميلو يتطور بشكل جيد. لا أرى أي مهاجم آخر في أوروبا يمكنه فعل ما يمكن لروميلو القيام به، سواء لنفسه عندما يملك الكرة، وللفريق اذا لم يكن لديه الكرة».

