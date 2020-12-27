وفاة جونز نجم بوسطن

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أعلن نادي بوسطن سلتيكس أول من امس وفاة نجمه السابق كاي سي جونز المتوج بـ12 لقباً كلاعب ومدرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وذهبية أولمبياد 1956، عن سن 88 عاما وتوّج جونز الذي أدرج اسمه في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 1989، بلقب الدوري 8 مرات كلاعب (1959-1966)، ومرتين كمدرب (1984 و1986). وقال سلتيكس في بيان: «عائلة سلتيكس حزينة على خسارة بطل الدوري الأميركي للمحترفين 12 مرة، وبطل دوري الجامعات مرتين، والحائز على الذهب الأولمبي والمدرج اسمه في قاعة المشاهير كاي سي جونز بينما نحتفل بمسيرته وحياته الرائعة». ولعب جونز كرة السلة الجامعية في جامعة سان فرانسيسكو، وفاز باللقب عامي 1955 و1956 وذهبية أولمبياد ملبورن عام 1956 إلى جانب زميله المستقبلي في فريق سلتكس بيل راسل الذي كتب تغريدة بأنّه قيل له إنّ جونز توفي صباح أول من امس.

