loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفاة جونز نجم بوسطن


أعلن نادي بوسطن سلتيكس أول من امس وفاة نجمه السابق كاي سي جونز المتوج بـ12 لقباً كلاعب ومدرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وذهبية أولمبياد 1956، عن سن 88 عاما وتوّج جونز الذي أدرج اسمه في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 1989، بلقب الدوري 8  مرات كلاعب (1959-1966)، ومرتين كمدرب (1984 و1986). وقال سلتيكس في بيان: «عائلة سلتيكس حزينة على خسارة بطل الدوري الأميركي للمحترفين 12  مرة، وبطل دوري الجامعات مرتين، والحائز على الذهب الأولمبي والمدرج اسمه في قاعة المشاهير كاي سي جونز بينما نحتفل بمسيرته وحياته الرائعة». ولعب جونز كرة السلة الجامعية في جامعة سان فرانسيسكو، وفاز باللقب عامي 1955 و1956  وذهبية أولمبياد ملبورن عام 1956 إلى جانب زميله المستقبلي في فريق سلتكس بيل راسل الذي كتب تغريدة بأنّه قيل له إنّ جونز توفي صباح أول من امس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة