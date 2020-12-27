الإسماعيلي واصل التعثر في الدوري

دوليه

واصل الاسماعيلي نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز بالتعادل سلبيا مع البنك الأهلي الصاعد حديثا للمسابقة ضمن الجولة الرابعة اول من امس. وتولى قيادة الاسماعيلي مؤخرا المدرب المؤقت محمد وهبة بعد تعذر الاتفاق مع المخضرم طلعت يوسف. وقدم الفريق عرضا باهتا حيث تأثر بغياب بعض اللاعبين على رأسهم التونسي فخر الدين بن يوسف الذي تعرض للاصابة بفيروس كورونا.

وبهذا التعادل رفع الاسماعيلي رصيده الى 3 نقاط محتلا المركز الثالث عشر في الدوري بعدما فشل في تحقيق أي انتصار بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن. كما رفع البنك الأهلي رصيده الى 5 نقاط في المركز السادس. وحصد غزل المحلة أول انتصار له بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1. تقدم المحلة بهدف أحمد الشيخ في الدقيقة 9 وتعادل عمرو جمال للجيش في الدقيقة 45+3 ولكن غزل المحلة خطف الانتصار بهدف جدلي في الدقيقة 90+3 عن طريق ضربة رأس للمدافع محمد سامي.ولجأ الحكم محمود البنا لحكم الفيديو والذي أكد أن الكرة تجاوزت خط مرمى الطلائع واحتسبها الحكم هدفا للمحلة وسط اعتراضات من جانب لاعبي الطلائع. ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني خالد عيد الى 5 نقاط في المركز السابع وتجمد رصيد الطلائع بقيادة مديره الفني طارق العشري عند نقطة واحدة في المركز الـ16. كما حقق الجونة فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على مضيفه أسوان بنتيجة 1-0.

