الزمالك يرفض احتراف مصطفى محمد

دوليه

تمسك الزمالك بموقفه الرافض لاحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق في شهر يناير المقبل بداعي ضعف العروض المالية التي وصلته مؤخرا.وقال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ان مصطفى محمد تلقى عروضا من جانب أندية فرنسية وبرتغالية وتركية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة. وتابع «مصطفى محمد تلقى عرضا بـ3.5 مليون دولار (من سانت اتيان الفرنسي) وهذا مبلغ نراه قليلا». وزاد «في الوقت الحالي نريد الحصول على خمسة ملايين دولار لكي نوافق على رحيل مصطفى محمد لكن نريد تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب لذا نريد بيعه بعد الأولمبياد». وأوضح «بعد الأولمبياد المقبل سنطلب 10 ملايين دولار لبيع اللاعب.. الزمالك يحتاج في الوقت الحالي الى كل دولار». وتمرد مصطفى على النادي وقاطع تدريبات الفريق ردا على قرار الادارة. ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم أوراق الزمالك الهجومية في الموسم المنقضي الأمر الذي جعله يتلقى عدة عروض رسمية من أبرزها من سانت اتيان وفنربخشة وغلطة سراي التركيين.

