هل الرقابة موجودة؟

محلية

نحن نعلم بأن قانون الرياضة الجديد والذي على إثره تم رفع الايقاف الرياضي عنا هو ما يحكمنا الان في المجال الرياضي... والكل يعلم بأن رقابة الحكومة على الرياضة انحصرت في الامور المالية فقط؟ وباقي انواع الرقابة الاخرى تم اعطاؤها لاضعف تنظيم بالرياضة الا وهي «الجمعية العمومية» والتي هي عصب الرياضة الكويتية إلا اننا لا نستخدمها او لا نعرف كيف نستخدمها في قطاعنا الاهلي الذي يتصف بالقبلية والطائفية والمصالح الشخصية «بطريقة رسمية»، لذا فان الوضع الرياضي لا يوجد له قائد لكي يديره... فالوزير ومدير عام الهيئة ومجلس ادارته لا يستطيعون اخذ قرار بأي تقصير في نادٍ او اتحاد رياضي الا عن طريق الجمعية العمومية... الا انهم يملكون المال الذي يحيهم ويجعلهم مستمرين في هذا النهج... وضع لا يحدث الا في الكويت؟ فما يحدث باتحاد الطائرة واتحاد القدم وبعض الاندية الرياضية اثبت ان الحكومة ضعيفة معهم ولا تملك الحيلة معهم ولا تستطيع ان تواجههم؟؟

واذا ما نظرنا حولنا في شبه الجزيرة العربية فسنجد ان الحكومة هي الرقيب الاوحد لهذه الرياضة...؟ فأرجو من القيادات الرياضية الحكومية البحث عن كيفية رقابة هذه الهيئات الاهلية من غير تدخل كما يقولون بالشأن الرياضي... فالادارة علم وفن... والله من وراء القصد.

