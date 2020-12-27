العربي أشعل «الطائرة»

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فاجأ العربي نظيره الكويت وهزمه 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت انتصارا شاقا لكاظمة على القادسية 3-1.

وأشعل الأخضر المنافسة بعد تغلبه على حامل اللقب ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع الكويت وكاظمة صاحبا الرصيد ذاته، فيما تراجع القادسية إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط أمام الجهراء والشباب اللذين انهيا مواجهات الجولة في وقت متأخر مساء أمس.

في المباراة الأولى قدم العربي أفضل عروضه بقيادة مدربه الإيراني جواد شمامي الذي تمكن من التفوق على خصمه التونسي خالد بلعيد من خلال الانضباط الكبير الذي ظهر على صفوف الأخضر في جميع الجوانب الدفاعية والهجومية وهو ما أسفر تحقيق هذا الانتصار المهم الذي زاد من المنافسة والإثارة في البطولة.

ودخل الأبيض بقوة في الشوط الأول وتمكن من فرض أفضليته عبر تميز لاعبيه عبدالله بوفتين في تهيئة الكرات لزملائه والمحترف البرازيلي الفياندرو اغويرا وعبدالله جاسم في انهاء الكرات بنجاح ليحقق الكويت الفوز 25-21.

وتسيد الأخضر الشوط الثاني مستغلاً حالة التراخي الذي ظهر عليها لاعبو الأبيض ليتمكن العربي من إنهاء الشوط لصالحه 25-20. وحاول الكويت العودة إلى اللقاء في الشوط الثالث ليتقارب مستوى الطرفين عبر تبادل التقدم قبل أن يأخذ العربي الأفضلية بفضل تميز لاعبيه محمد سويد وعلي رمضان ومبارك عبدالهادي إلى جانب التألق اللافت للمحترف البلغاري فينيلين كادانكوف الذي تميز في انهاء اغلب الكرات بنجاح عبر الضربات الساحقة القوية لينهي العربي الشوط لصالحه 25-23. وفرض الأخضر سيطرته مطلقة على الشوط الرابع مستغلاً المعنويات العالية للاعبيه الذين قدموا أفضل مستوياتهم لينهوا الربع بالفوز 25-18 ليحققوا انتصارا مستحقا 3-1.

وفي المباراة الثانية بدا كاظمة انه في طريقه لتحقيق انتصار سهل على القادسية عندما تقدم 2-0 بالفوز 25-21 بالشوطين، قبل أن يعود الأصفر بقوة وينهي الشوطين التاليين لصالحه 26-24، و25-21 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل تمكن من خلاله كاظمة من استغلال الاخطاء السهلة للقادسية لينهيه لصالحه 15-10 محققا الفوز باللقاء.

