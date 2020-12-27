الأندية تتفق على مناصب مجلس «الطائرة»

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اغلق يوم الخميس الماضي باب الترشح لانتخابات مجلس اداراة اتحاد الكرة الطائرة التي ستقام 5 يناير المقبل، على 12 مرلاشحا هم مؤيد شهاب ود.عبدالهادي الشبيب وعبدالرحمن السهو ومحمد الانصاري ونايف الرشيدي وخلف الهاجري وطلال العدواني ونايف العزمي وجاسم الفيلكاوي وطارق العريفي وعبدالله الغرير وبدر الكوس. ويتكون مجلس ادارة الاتحاد من 9 أعضاء.

وتوافقت 7 أندية خلال اجتماعاتها التنسيقية بصورة مبدئية على أسماء المناصب التنفيذية في مجلس الادارة اذ سيتم انتخاب د.عبدالهادي الشبيب لرئاسة الاتحاد، وعبدالرحمن السهو لأمانة السر،نايف الرشيدي نائب الرئيس، وخلف الهاجري أميناً للصندوق.

