فوز الكويت والجهراء في «السلة»

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واصل الكويت انتصاراته في دوري كرة السلة أول من أمس، بفوزه السهل على العربي 98-54 ضمن ضمن منافسات الجولة السابعة من القسم الثاني للمجموعة الاولى والتي شهدت أيضاً فوز الجهراء على الشباب 101-62.

وبذلك يكون الكويت واصل صدارته للمجموعة بعد أن رفع رصيده الى 22 نقطة يليه الجهراء 21 نقطة، والعربي 18 نقطة، والشباب 17 نقطة، والساحل 14 نقطة، والنصر 13 نقطة، والتضامن 12 نقطة.

ويعتبر الفوز للجهراء والكويت اليوم معنوياً بعد ان ضمنا التأهل الى جانب العربي والشباب الى دور الثمانية الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاثة نقاط بطريقة المقص.

ولم تشهد مباراة الكويت والعربي اي منافسة بعد ان سيطر الابيض على مجريات اللقاء منذ بدايته وانهى الربع الاول لمصلحته بنتيجة 23-6، وواصل سيطرته على المباراة في الربع الثاني عبر تألق لاعبيه الكسندر الغيص وراشد الرباح في الاختراق والتسجيل في الوقت الذي عانى به كثيراً هجوم الاخضر من اختراق دفاع الكويت الامر الذي منح الكويت التفوق مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 45-22، ونجح الابيض في تعزيز تقدمه في الربع الثالث الذي انهاه لمصلحته بنتيجة 76-43، وترجم الكويت افضليته في الربع الرابع ليخرج فائزاً في النهاية بنتيجة 98-54.

وفي المباراة الثانية التي جمعت الشباب مع الجهراء، تبادل الفريقان التقدم في الربع الاول حتى انتهى بالتعادل 23-23، وواصل الفريقان تبادلهما للتقدم في الربع الثاني قبل أن ينجح الجهراء في خطف التقدم مع نهاية الربع 46-42، وبالرغم من عودة الشباب في الربع الثالث الى تبادل التقدم مع منافسه غير ان آخر دقيقتين في هذا الربع شهدتا تراجعاً في اداء الشباب بسبب الاستعجال الامر الذي منح منافسه توسيع الفارق مع نهاية الربع الثالث 68-55، وواصل الجهراء تقدمه في الربع الرابع حتى انهى المباراة لمصلحته 101-62.

من جانب آخر تقام اليوم منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الاولى حيث يلتقي في 5:30 مساء النصر مع التضامن، تليها مباشرة مباراة الشباب مع الساحل، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، ولا تعتبر نتائج مباريات اليوم مؤثرة بعد ضمان اندية الكويت والجهراء والعربي والشباب تأهلها الى الدور الثاني.

