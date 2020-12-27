6 ميداليات خليجية لـ«الرماية»

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حقق منتخب الرماية 6 ميداليات متنوعة في البطولة الخليجية لرماية اسلحة ضغط الهواء (البندقية والمسدس) التي اختتمت امس بعد منافسات استمرت ثلاث ايام اقيمت «عن بعد» حيث حقق المنتخب ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات.

وقال امين سر النادي عبيد العصيمي في تصريح صحافي ان الفوز بهذه البطولة المهمة التي اقيمت تحت رعاية اللجنة التنظيمية لرياضة الرماية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء بعد اداء لافت لرماة وراميات الكويت في معظم المسابقات في ظل مشاركة 77 راميا ورامية يمثلون خمسة منتخبات خليجية.

وذكر العصيمي ان الرامية حصة الزايد حققت المركز الأول والميدالية الذهبية في البندقية ضغط هواء لمسافة 10 أمتار للسيدات فيما حلت زميلتها مريم ارزوقي ثانيا محرزة الميدالية الفضية.

وأضاف ان الفريق المكون من الراميات الزايد وارزوقي اضافة للرامية بتول اشكناني حقق الميدالية الفضية في منافسات الفرق لنفس المسابقة.

وأوضح ان منافسات البندقية ضغط هواء 10 أمتار للرجال شهدت فوز الرامي علي المطيري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفردي فيما حل الفريق الكويتي المكون من الرماة علي المطيري وعبدالله الحربي وبندر المطيري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق لنفس المسابقة.

وأشار الى ان الفريق المكون من الرماة حمد النمشان وعلي المطيري وسعد العجمي تمكن بدوره من الفوز بالميدالية البرونزية بعد نيلهم المركز الثالث في منافسات المسدس ضغط هواء 10 امتار للرجال.

وبين ان البطولة تقام باشراف حكام دوليين وتحتضنها ميادين الدول المشاركة اذ تعتمد نتائجها فوريا تحت مراقبة كوادر اللجنة التنظيمية عبر خاصية «أونلاين» وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية حيث تم نقل الادوار النهائية لكل المسابقات مباشرة عبر المنصات الالكترونية.

وأهدى العصيمي نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي وأسرة الرماية الكويتية هذا الفوز والنتائج المتميزة لرماة وراميات الكويت للقيادة السياسية في البلاد.

وثمن دعمهم السخي لرياضة الرماية الكويتية «ما اثمر تحقيق ابطال الكويت لانجازات كبرى في اهم المحافل الدولية والقارية والاقليمية».

وأعرب عن اعتزازه وفخره بما حققه رماة وراميات الكويت من نتائج طيبة في هذه البطولة التي جاءت بفضل عزيمتهم وتركيزهم في التدريبات والبطولة اضافة لجهود مجلس ادارة النادي ومعهم الجهازين الاداري والفني للمنتخب.

