«الأولمبي» يختتم تجمعه اليوم

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يختتم المنتخب الأولمبي تجمعه اليوم باقامة التدريب الأخير على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر اتحاد الكرة وذلك تحت قيادة المدرب الاسباني اندريس كاراسكو. ويأتي هذا التجمع القصير الذي بدأ الخميس الماضي ضمن برنامج اعداد الأزرق الأولمبي للاستحقاقات المقبلة. واختار الجهاز الفني 26 لاعبا للتجمع وضمت القائمة التي خلت من لاعبي العربي والسالمية، كل من: يوسف الفجي، مشعل مرزوق (التضامن)، وفهد عايد (الجهراء)، وجراح البطي، فواز المبيلش، صالح المجيدل (خيطان)، وجاسم عتيق، سلمان البوص، عبد الله المطيري، ناصر فالح (الساحل)، جاسم أحمد (الفحيحيل)، حسين حاجية، عبد الله حسين، يوسف الحقان (القادسية)، عبد الرحمن الشرهان، عبد الرحمن المجدلي (كاظمة)، سلطان الفرج، عبد الرحمن كميل، فواز الصعب، أحمد العجيل، سعود الخراز (الكويت)، وخالد المطيري، عبد الرحمن الديحاني، محمد الحسينان، طلال العنزي (النصر)، وعلي عبد الرسول (اليرموك). وشهد التدريب الأخير التركيز على الجمل التكتيكية تحت اشراف المدرب الاسباني، بينما شهد التدريب الأول حضور أعضاء اللجنة الفنية لتشجيع اللاعبين مع التأكيد على استمرار مثل هذه التجمعات من أجل تجهيز الفريق للمناسبات والاستحقاقات المقبلة. ورفض ناديا العربي والسالمية تحرير لاعبيهم للانضمام الى تجمع المنتخب بسبب حاجة الفريقين لجهودهما، مع أن أغلب اللاعبين المستدعين لا يشاركون بصفة أساسية مع فرقهم، التي خاضت أمس الجولة الأخيرة من دوري التصنيف، مع العلم أن معظم الفرق تحدد موقفها من الصعود والهبوط باسثناء برقان والفحيحيل وخيطان.