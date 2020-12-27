انتصار جديد لكاظمة في «كرة الصالات»

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واصل كاظمة نتائجه القوية وانفراده بترتيب دوري كرة قدم الصالات بعد تغلبه الكاسح أول من امس على التضامن 8 – 1 اول من امس ضمن الجولة الرابعة من البطولة التي تقام منافساتها على صالة الشيخ سعد العبدالله، رافعا رصيدة الى 12 نقاط في حين ظل التضامن في المركز الاخير بلا نقاط. وجاءت المباراة في اتجاه واحد لمصلحة البرتقالي الذي لم يجد ادنى صعوبة في الخروج فائزا بعدد وافر من الاهداف. وفي مباراة ثانية تغلب اليرموك على العربي 3 – 2، ليحل اليرموك في مركز الوصافة بـ9 نقاط وله لقاء مؤجل، والعربي خامسا بثلاث نقاط. وبدأت المباراة بمحاولات عرباوية وتقدم الأخضر بهدف في الشوط الاول لكن اليرموك نشط في الشوط الثاني مستثمراً خبرة لاعبيه وتنظيمهم الدفاعي محققا فوزا ثمينا. وحصد الكويت ثلاث نقاط ثمينة بالتغلب على السالمية 4 -1 في لقاء مثير اتسم بالعصبية، وتقدم الأبيض الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وجاء السماوي في المركز السادس بنقطة واحدة. وحصل حارس كاظمة فهد الخواري على جائزة افضل لاعب في الجولة الثالثة الماضية.