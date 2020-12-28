الناصر ترأس وفد الكويت في «الوزاري الخليجي»

أول النهار

ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ146 التحضيرية لأعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

