الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد والجابر والصالح

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

من جهة ثانية بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى «كوفيد-19» في القاهرة واودى بحياة عدد من الضحايا واصابة اخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يلهمه وأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى «كوفيد-19» في القاهرة، راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

