الإقبال على التطعيم فاق التوقعات

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أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس توافر طعوم فيروس كورونا بشكل دوري، مشيرا الى وصول شحنة كل شهر من اجل توفيرها لكل من يرغب في الحصول عليها من المواطنين والمقيمين طيلة عام 2021.

وقال في تصريح للصحافيين لدى قيامه بجولة تفقدية على مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف انه «رغم ارتفاع أعداد الإصابة في العديد من الدول مع الموجات الثانية والثالثة إلا أن الأوضاع في الكويت مستقرة -بفضل الله- وهذا يدعو للطمأنينة إلا انه لا يعني الفرح وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالاجراءات لحين تطعيم الجزء الأكبر».

وقال الوزير «انه مع تدشين الحملة تم اختيار عينة لا تتعدى العشرات من جميع فئات المجتمع لمتابعتها «ونحمد الله انه لم تسجل أي حالة أعراض جانبية للطعوم ونأمل أن تستمر حتى ننتهي من تطعيم جميع من يعيش على أرض الكويت»مشيدا بالإقبال الكبير من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف «إن حملة التطعيم بدأت فعليا أمس بعد أن تم تدشينها يوم الخميس الماضي وستكون الأولوية للطواقم الطبية طيلة أيام الأسبوع حتى الساعة 8 مساء».

وأكد أن العمل يسير بسلاسة ويسر وتنظيم «أكثر من رائع والتزام تام من قبل المواطنين والمقيمين من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى» لافتا إلى أنه سيتم إدخال فئة كبار السن نهاية الأسبوع الحالي.

ودعا الجميع إلى ضرورة المشاركة والتسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على موعد محدد للقدوم والحصول على التطعيم.

بدوره أكد مدير إدارة الصحة العامة فهد الغملاس جاهزية الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح «كوفيد- 19» واعتماد مركزين اضافيين للتطعيم في محافظتي الجهراء والأحمدي يضافان الى قاعتي 5 و6 في أرض المعارض. ولفت إلى أن «الجيش الأبيض» حرص على الحصول على الجرعة الأولى من التطعيم ومن ثم سيحصل على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع موضحا أن الإقبال «فاق التوقعات» وأن الإجراءات تسير بشكل منظم جدا دون أي خلل أو نواقص.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند «نتفهم جميع المخاوف والشكوك والاستفسارات حول تطعيم «كورونا» التي تم طرحها في الآوانة الأخيرة وتتم متابعتها بعناية شديدة» مشيرا الى أن الكويت تتبع الحقائق العلمية المثبتة طبيا عبر مراكز الدراسات والمراكز البحثية والمنظمات المختصة.

وأفاد بأن الوزارة لديها اللجان الفنية والكوادر الوطنية التي تهتم بهذا الجانب وتتابع المراكز البحثية عن كثب «وأن من لديه أي شكوك لا تتردد في طرحها وسيتم الرد عليها علميا».

من جهتها قالت استشاري أمراض الباطنة والمناعة الإكلينيكية وعضو لجنة لقاح فيروس كورونا د. منى الأحمد لـ«كونا» إن الإقبال فاق المتوقع من القطاع الطبي وغيره من قطاعات الدولة العاملة في الصفوف الأولى مشيدة بحسن التنظيم والتعاون بين الجميع.

وأكدت الأحمد «أن لا أعراض جانبية حتى الآن بسبب اللقاح» متوقعة زيادة القدرة الاستيعابية مع ضم الفئات الاخرى لسهولة الأداء وتقليص فترة الانتظار للحصول على اللقاح.