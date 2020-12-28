تنويع الدخل.. كلام مكرر وقرار مؤجل!

الأولى

رفعت الحكومة، وعلى مدى أكثر من ربع قرن، ممتدة منذ التحرير وحتى اليوم شعار تنويع مصادر الدخل كخطوة في إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ولأجل تحقيق الاستدامة المالية ورفاهية الأجيال القادمة، إلا أن الشعار الحكومي جاء فضفاضاً خالياً من أي مؤشرات واقعية ونسب كمية يمكن تحقيقها وظلت الأمنيات تتواصل في خطط التنمية المتعاقبة والموارد دون استغلال حقيقي وأمثل ما أفقد الشعار مضمونه بمرور الوقت.

ومع صعوبة الأوضاع المالية الحالية وقفز العجز المالي في الميزانية لمستويات تجاوزت حاجز الـ 50 في المئة وفق تقديرات التقارير المحلية والدولية الرصينة المنشورة لتتجاوز 12 مليار دينار، بات خيار تنويع مصادر الدخل أمراً مهماً وملحاً وتأخيره سيجعل من المعالجات الصعبة الممكنة حالياً مستحيلة خلال السنوات القادمة.

وفي تقديري، فإن فرض الضريبة ورفع الرسوم كأحد الحلول بحاجة في المقابل إلى خدمة حكومية جيدة تقدم للمواطنين وللمستثمرين ورجال الاعمال والراغبين بالعمل في الكويت وأن لا تكون التسهيلات الحكومية مجرد شعارات لا تتعدى مداد الأوراق الذي كتبت به.

وبالإضافة إلى ذلك، في اعتقادي إن توزيع الدعم النقدي كبديل عن دعم السلع المقدمة من الحكومة سيوفر الكثير على الميزانية العامة للدولة وستكون له منافع كبيرة على مستوى ترشيد الإنفاق من قبل المواطنين وخصوصاً على بنود الكهرباء والماء على سبيل المثال، وسيخفف العبء كثيراً عن إنشاء محطات كهرباء وتحلية مياه وغيرها، ما يعني مزيداً من الترشيد في النفقات وتقليل المصروفات الرأسمالية على البنية التحتية.

وتنويع مصادر الدخل، على المدى البعيد يحتاج إلى سنوات لتطبيقه، يعني بضرورة التوجه للتصنيع والإنتاج السلعي وكذلك التوجه للتصدير وهو الأمر الذي يحتاج إلى تغيير كامل في الفكر الذي تتبناه الحكومة والذي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في تسيير احتياجاتها.

ويمكن للحكومة أن تتخطى العقبة الكؤود في تطبيق خططها التنموية وتستفيد من مواردها الغنية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والذي يمكن من خلاله إقامة صناعات بتروكيماوية متكاملة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وفي الوقت نفسه يعطي الحكومة القدرة على المنافسة والتصدير في الأسواق العالمية والإقليمية، وهو ما من شأنه حل إشكالية البطالة التي يعاني منها الكثير من خريجي الجامعات في المرحلة المقبلة، من خلال توفير وظائف لهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل.

ومن وجهة نظري، تكمن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق حلم تنويع مصادر الدخل هي الإدارة الحكومية المتصلبة والتي تعد العبء الأكبر في الدفع بعجلة التنمية، مشيراً إلى أن الإدارة الوسطى متقاعسة، وغير مدربة وضعيفة وهي الإدارة المسؤولة عن تحقيق خطط التنمية وحل الإشكاليات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وفي الختام اعتقد أن التنمية في الكويت تتحرك وللأسف وفق حركة الفيل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى حركة الغزال، لتحقيق التطلعات التنموية والرؤى الحكومية المطلوب تحقيقها على المدى الطويل.

