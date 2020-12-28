صباح الخالد تسلم مطالبات نواب العفو وتعديل الدوائر وحل القروض

الأولى

اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس سيعقد اجتماعا اليوم بعد الانتهاء من تزكية أو انتخاب رؤساء اللجان التشريعية والمالية والأولويات، لافتا الى انه سيتم توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الاول على النواب وبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال المكتب.

وأوضح انه التقى جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واستمع إلى مطالبهم ومنها المستحقات المالية عن الكورس الصيفي، مؤكدا انه سيتم تحقيق الكثير من تلك المطالب.

من جانب آخر، علمت النهار ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التقى أمس عددا من النواب، الذين عرضوا على سموه ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس في ملفات العفو الشامل وتعديل نظام الدوائر الانتخابية والبحث عن مخرج لمعالجة ديون المواطنين وتراكم القروض.

وقالت مصادر نيابية أن رئيس الحكومة اكد ان الفريق الوزاري سيبدي تعاونا مع المجلس لتلمس احتياجات المواطنين بما يحفظ المصلحة العامة، مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة سيكون خارطة طريق يلامس احتياجات المواطنين وسيعكس تطلعات الشعب وسيقدم قريبا الى المجلس.

من جانبه، قال النائب احمد مطيع: التقينا رئيس الحكومة أمس وناقشنا معه العديد من القضايا وعلى رأسها العفو الشامل والسبيل الأمثل لعودة الموجودين بتركيا وأيضا سبل تحقيق الطموحات التي يتطلع لها المواطن بالمشاريع الإسكانية والصحة والتعليم وتجاوز جميع العقبات التي تحول دون الإنجاز.

من جهتها، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور جميع اعضائها وتم انتخاب النائب د. بدر الملا رئيسا للجنة وتزكية د. بدر الداهوم مقررا.

وقال الملا في تصريح للصحافيين: ان الكل يعلم اهمية لجنة الميزانيات حيث تمر عليها تقارير جميع الجهات الرقابية مبينا اننا امام موقف غير مسبوق في تاريخ الكويت نتيجة لما افضت عنه جائحة كورونا من انخفاض انتاج النفط.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية د. خالد العنزي إن اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، لافتا الى انها ارتأت أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين خاصة أن بعضها يعود إلى العام 1994، حتى تبدي تلك الجهات رأيها بشأن الاستمرار في مشروعات القوانين أو سحبها.

واضاف أن اللجنة ناقشت كل الاقتراحات بقوانين المقدمة اليها بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس، لافتا الى ان اللجنة طلبت آراء الجهات ذات الصلة ومنحتها أسبوعين مهلة للرد، مؤكدا أنه في حال انقضاء مدة الأسبوعين من دون رد فسيتم طلب استدعاء الوزير المعني لأخذ رأيه.

من جهته، قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب د. حسن جوهر ان اللجنة ناقشت خارطة طريق لعملها واتفقت على تحديد جلستين كل أسبوع لتغطية كل المواضيع المتعلقة بالأموال العامة.

من ناحيته، قدم النائب محمد الراجحي اقتراحا بقانون لالغاء المادة 3 من قانون الانتخابات والتي تُحرم رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب، وقال: ان تصويت العسكريين يعزز الانتماء والشعور بالمواطنة.