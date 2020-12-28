مصر تفكك «مصنع شهادات» جامعية مزورة!

الأولى

فككت مباحث الأموال العامة في مصر كيانا وهميا للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا عبر اختراع دورات خبرة «وهمية» باسم جامعات حكومية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص الذي يحمل شهادة بكالوريوس تجارة بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص» في شبين الكوم بالمنوفية، حيث حوله الى مقر لممارسة الاحتيال وترويج شهادات جامعية مزورة منسوبة الى جامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وقام مدير «مصنع الشهادات المزورة» بالفعل بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، استقطبت العديد من الأشخاص الراغبين بالحصول على الشهادات، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وضبطت قوات الامن المتهم في مقر «الأكاديمية» الوهمية وعُثر على العديد من المضبوطات التي تؤكد نشاطه بينها مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لذات «الأكاديمية» وشهادات خبرة صادرة عن «الأكاديمية» خالية من البيانات ومعدة للتزوير اضافة الى استمارات وإقرارات التحاق بأسماء أشخاص مختلفة ودفتر تحصيل رسوم ومجموعة كبيرة من مواد الدعاية والإعلان.

وعثر في هاتفه المحمول على محادثات بينه وبين الزبائن كما بين فحص جهاز الكمبيوتر أنه محمل ببرامج «فوتوشوب» لتعديل شهادات الخبرة وطباعة الكارنيهات والشهادات الجامعية المزورة.