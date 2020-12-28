«الوزاري الخليجي» يطلق تحضيرات «قمة الرياض»

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بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون أمس جدول أعمال قمة الرياض الخليجية ، فيما اكدت مصادر أنّ المحادثات بشأن إنهاء الأزمة الخليجية «لا تزال جارية».

وترأس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ146 التحضيرية لأعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وقالت البحرين التي استضافت الاجتماع الافتراضي في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون تولى التحضير لقمة الخامس من يناير في الرياض. الى ذلك، قال مسؤول خليجي لوكالة «رويترز» إن المحادثات بشأن إنهاء الازمة الخليجية «لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق».

وكانت مصادر قالت إنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة وربما تسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر إن تسوية الازمة أصبحت في المتناول.